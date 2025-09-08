Риск от сколиоза при децата без спорт и с много устройства

На всеки 15 септември на дневен ред идва ученическата раница и проблемите, които могат да създадат при неправилен избор. От съществена важност е и теглото ѝ, за да не се сблъскаме с гръбначни изкривявания при децата.

"Сколиозата е гръбначно изкривяване и с навлизането на екранните устройства го усещаме все по-често в нашите кабинети. Това е една от най-големите причини за сколиозата, също така намаляването на спортуването и играта навън. Най-често родителите забелязват някаква асиметрия в позицията на стойката на своето дете около ученическа възраст. Тогава е моментът да се потърси преглед от специалист", каза ортопедът д-р Росен Георгиев пред Bulgaria ON AIR.

По думите му има наследственост при заболяването, но тя е при по-тежките форми.

По-леките форми на сколиоза и избор на раница

"Най-често по-леките форми, които се срещат, се дължат на индивидуалния подход на детето и развитието му. Тежките раници в основата на това нещо. Неправилният подбор и грешките, които правят родителите, е, че избират раниците по картинка, а не спрямо техните качества. Много често се избират раници с неправилен размер, които са с по-големи презрамки, меки гърбове или препълват ненужно чантите. Подборът на раница е като подбора на обувка - тя трябва да пасва спрямо ръста и възрастта на детето, трябва да бъде с твърд и удобен гръб, да свършва в долната част на кръста, да не виси", допълни д-р Георгиев.

Той поясни, че раницата трябва да бъде с широки и меки презрамки, които равномерно да разпределят тежестта.

"В момента има широк достъп до избор на раници, но децата си избират раницата спрямо картинката, спрямо модата, която се налага. Тежестта на раницата не трябва да бъде повече от 10 до 15% от тежестта на ученика. Ако детето е 30 кг, раницата не трябва да надвишава 3-4 кг. Съветвам раницата да се приготвя всеки ден, а не да се препълва за цялата седмица", подчерта гостът.

Д-р Росен Георгиев е на мнение, че родителите много често не са достатъчно информирани какво представлява заболяването и подценяват състоянието.

Как да схване сколиозата навреме и каква е профилактиката - вижте във видеото.