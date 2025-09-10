IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 2

Какво представлява скандинавската диета и защо e толкова актуална

Разберете какви са ползите за здравето от този режим на хранене

10.09.2025 | 00:30 ч. Обновена: 10.09.2025 | 00:50 ч. 1
Снимка: Istock

Снимка: Istock

Нова диета набира популярност поради впечатляващите си ползи за здравето. Хората, които живеят в скандинавския регион, са по-склонни да дават приоритет на местните съставки и храни. Скандинавската диета е добро попълнение в списъка с известни и здравословни диети.

Диетата се фокусира върху растителни протеини, сложни въглехидрати и здравословни мазнини, като същевременно ограничава червеното месо, сладкишите и преработените храни.

Подобно на средиземноморската диета, която е хвалена през последните десетилетия заради здравословните си ползи за сърцето и контрола на теглото, скандинавската диета също дава приоритет на зеленчуците, мазнините и рибата. Както подсказва името ѝ, тя произхожда от скандинавската кухня. Ето всичко, което трябва да знаете за този начин на хранене:

Какво представлява скандинавската диета?

Нискомасленото кисело мляко е основен елемент от скандинавската диета. Тя е богата на плодове, зеленчуци, мазнини и пълнозърнести храни. Що се отнася до протеините, диетата дава приоритет на мазните риби и постните протеини, предимно тези, които са местни за скандинавския регион, като Финландия, Дания, Швеция и други подобни.

Някои от най-популярните скандинавски плодове включват кисели плодове като боровинки и ягоди, като се дава приоритет на нискомаслени млечни продукти като кисело мляко и риба като скумрия, сардини, сьомга и херинга. Голяма част от тази диета е фактът, че много хора от региона купуват местни и сезонни храни, което има по-добро въздействие върху околната среда.

Цялата статия четете на Tialoto.bg

Източник: Tialoto.bg

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

скандинавската диета
Новини
Виж всички новини
Здраве
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem