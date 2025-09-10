Какво представлява скандинавската диета и защо e толкова актуална

Нова диета набира популярност поради впечатляващите си ползи за здравето. Хората, които живеят в скандинавския регион, са по-склонни да дават приоритет на местните съставки и храни. Скандинавската диета е добро попълнение в списъка с известни и здравословни диети.

Диетата се фокусира върху растителни протеини, сложни въглехидрати и здравословни мазнини, като същевременно ограничава червеното месо, сладкишите и преработените храни.

Подобно на средиземноморската диета, която е хвалена през последните десетилетия заради здравословните си ползи за сърцето и контрола на теглото, скандинавската диета също дава приоритет на зеленчуците, мазнините и рибата. Както подсказва името ѝ, тя произхожда от скандинавската кухня. Ето всичко, което трябва да знаете за този начин на хранене:

Какво представлява скандинавската диета?

Нискомасленото кисело мляко е основен елемент от скандинавската диета. Тя е богата на плодове, зеленчуци, мазнини и пълнозърнести храни. Що се отнася до протеините, диетата дава приоритет на мазните риби и постните протеини, предимно тези, които са местни за скандинавския регион, като Финландия, Дания, Швеция и други подобни.

Някои от най-популярните скандинавски плодове включват кисели плодове като боровинки и ягоди, като се дава приоритет на нискомаслени млечни продукти като кисело мляко и риба като скумрия, сардини, сьомга и херинга. Голяма част от тази диета е фактът, че много хора от региона купуват местни и сезонни храни, което има по-добро въздействие върху околната среда.

Източник: Tialoto.bg