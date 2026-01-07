НЗОК: Нито един български гражданин няма да остане без лекарства

Управителят на НЗОК доц. д-р Петко Стефановски и Ивайло Стойчев – мениджър проекти в Информационно обслужване дадоха извънреден брифинг по повод медийни публикации за затрудненията на аптеките от последните два дни, свързани с отпускането на лекарствени продукти, заплащани изцяло или частично от Здравна каса.

“Сървърите на Националната здравноосигурителна каса и Националната здравноинформационна система (НЗИС) работят без никакъв проблем. Проблеми с достъпа до лекарства имат под 10% от аптеките със сключени договори, които отпускат рецепти”, категоричен е д-р Стефановски.

По думите му още днес във всяка аптека, в която има проблем, ще влязат IT специалисти на НЗОК, които ще окажат съдействие на място на фармацевтите.

“Давам срок до 48 часа, да няма нито един гражданин в страната да се оплаче, че няма достъп до лекарства“, добави управителят на НЗОК.

От началото на 2026 година в НЗИС има над 2,7 милиона електронни здравни записа, съобщи от своя страна Ивайло Стойчев – мениджър проекти в Информационно обслужване.

Над половин милион са издадените рецепти, а изпълнените са 400 хиляди.