В много градове няма специализирана апаратура за сърдечни заболявания

Пациентите със сърдечна недостатъчност стават повече, но достъпът до адекватна грижа остава ограничен. По данни на НЗОК през 2024 г. над 62 800 души живеят с тази диагноза - с 2 600 повече спрямо предходната година.

"В света около 64 млн. души живеят със сърдечна недостатъчност, а в Европа - 15 млн. Тази статистика е стряскаща, хората не се проследяват достатъчно. Те получават инфаркт, но това е много късен процес, той се дължи на непроследяване на симптоми - високо кръвно, артериална хипертония. Пациенти споделиха, че след прекаран Ковид развиват тези съпътстващи заболявания. Хората се разделят на два типа - едните, които след Ковид са развили тези допълнителни заболявания, и другите, които се проследяват адекватно, тъй като и преди Ковид са имали сериозни заболявания", каза в "България сутрин" Николай Недялков от Асоциацията на пациентите, активни в здравеопазването.

По думите му младите хора е добре да ходят на кардиолог два пъти в годината.

"Има симптоми, които човек лесно може да разпознае в ежедневието си - лесна умора при ежедневни дейности, изморяване от вдигане на тежки предмети, високото кръвно налягане. Превенцията спестява човек да развие инфаркт и нещо много по-сериозно. Липсва проследяване в извънболничната помощ, нашите кардиолози успешно лекуват тези тежки заболявания, но идеята е да не се стига до тях, а да се създаде възможност в България пациентите да се проследяват амбулаторно", допълни Недялков в ефира на Bulgaria ON AIR.

Според него това често се случва заради забързания начин на живот и стреса, който ни носи всеки ден.

"В Португалия са изградили цялостна система за съдържанието на сол в храните. Те са достигнали такава политика, че всеки продукт да има определено ниво на сол и статистиката проследява, че там са намалили с голям процент сърдечносъдовите заболявания. Всяка храна съдържа определено количество и когато употребяваме няколко такива продукта, то това е стрес за организма", подчерта гостът.

Николай Недялков посочи, че е възможно да има и фамилна обремененост.

"В редица градове в страната няма специализирана апаратура, която да установи наличие на някое от заболяванията. В страната няма много адекватни места, на които може да се изследва томография на сърце, струва 600 лв. Не всеки може да си позволи подобно изследване, то не се заплаща от Касата", добави той.

Заедно с кардиолозите те подготвят проектопредложение за амбулаторна процедура, в която да влизат всички необходими изследвания, които човек трябва да направи.

