IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 21

Ваксината срещу варицела ще стане задължителна?

Първата доза от ваксината се поставя в първите три години – между 12 и 15 месеца

14.09.2025 | 11:30 ч. Обновена: 14.09.2025 | 11:51 ч. 2
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

„Нашата амбиция е нова ваксина за варицела да влезе в имунизационния календар за 2026 г. и да се реализира в практиката“, каза министърът на здравеопазването Силви Кирилов в ефира на NOVA телевизия.

Той уточни: "Има предложение тази ваксина от пожелателна да стане задължителна, което аз съм резолирал, а сега върви процедурата по промени в нормативната уредба“. Според Кирилов целта е „през 2026 г. тази ваксина да бъде задължителна“, но заедно с нормативните промени трябва да бъде осигурено и нейното закупуване.

Министърът обясни, че първата доза от ваксината се поставя в първите три години – между 12 и 15 месеца, а реимунизацията е на третата или четвъртата година. Той подчерта, че ваксините имат доказан положителен ефект върху общественото здраве и определи въвеждането им като сериозна крачка към профилактиката на това заболяване.

Свързани статии

Кирилов припомни, че „от 1 септември 2025 г. здравните специалисти в детските градини и училищата вече имат достъп до системата, където се съхраняват всички здравни записи“. По думите му личните здравно-профилактични карти вече са електронни и „няма да се носят от родителите в училище“. Така, според министъра, се улесняват „над 2 милиона български граждани – всички деца до 18 г. и техните родители, както и личните лекари“.

„Данните са защитени, здравните специалисти нямат достъп до цялото досие, а само до информацията, която им е необходима“, поясни още той. Кирилов добави, че вече са проведени шест обучителни курса за специалистите, а „инструкцията за ползване е изпратена и качена онлайн, така че всички имат достъп до нея“. Според него административната тежест се намалява и „макар в началото да има някои противоречия и пропуски, това е бъдещето“.

Относно внесения вот на недоверие министърът заяви, че го приема като „процедура, създадена с възможност за корекция на политики, които води правителството“. Той обаче изрази тревога, че с множеството вотове – „четири, пет и следващи“ – тази възможност вече девалвира. „Така олеква процедурата на вот на недоверие, което мен повече ме притеснява, отколкото самият вот“, добави Кирилов.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

Силви Кирилов ваксина варицела
Новини
Виж всички новини
Здраве
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem