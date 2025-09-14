Ваксината срещу варицела ще стане задължителна?

„Нашата амбиция е нова ваксина за варицела да влезе в имунизационния календар за 2026 г. и да се реализира в практиката“, каза министърът на здравеопазването Силви Кирилов в ефира на NOVA телевизия.

Той уточни: "Има предложение тази ваксина от пожелателна да стане задължителна, което аз съм резолирал, а сега върви процедурата по промени в нормативната уредба“. Според Кирилов целта е „през 2026 г. тази ваксина да бъде задължителна“, но заедно с нормативните промени трябва да бъде осигурено и нейното закупуване.

Министърът обясни, че първата доза от ваксината се поставя в първите три години – между 12 и 15 месеца, а реимунизацията е на третата или четвъртата година. Той подчерта, че ваксините имат доказан положителен ефект върху общественото здраве и определи въвеждането им като сериозна крачка към профилактиката на това заболяване.

Кирилов припомни, че „от 1 септември 2025 г. здравните специалисти в детските градини и училищата вече имат достъп до системата, където се съхраняват всички здравни записи“. По думите му личните здравно-профилактични карти вече са електронни и „няма да се носят от родителите в училище“. Така, според министъра, се улесняват „над 2 милиона български граждани – всички деца до 18 г. и техните родители, както и личните лекари“.

„Данните са защитени, здравните специалисти нямат достъп до цялото досие, а само до информацията, която им е необходима“, поясни още той. Кирилов добави, че вече са проведени шест обучителни курса за специалистите, а „инструкцията за ползване е изпратена и качена онлайн, така че всички имат достъп до нея“. Според него административната тежест се намалява и „макар в началото да има някои противоречия и пропуски, това е бъдещето“.

Относно внесения вот на недоверие министърът заяви, че го приема като „процедура, създадена с възможност за корекция на политики, които води правителството“. Той обаче изрази тревога, че с множеството вотове – „четири, пет и следващи“ – тази възможност вече девалвира. „Така олеква процедурата на вот на недоверие, което мен повече ме притеснява, отколкото самият вот“, добави Кирилов.