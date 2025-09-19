Без черни точки! Лесно почистване на порите на лицето

Черните точки се появяват когато има запушвания в порите ви. Това води до увеличаване на производството на себум, възпаление и увеличаване на c.acnes (аеротолерантна анаеробна, грам-положителна бактерия, свързана с кожното състояние акне). Когато себумът се натрупа, се образуват микрокомедони. Има два вида комедони – затворени комедони (бели точки) и отворени комедони (черни точки). Макар мазните типове кожа да са по-склонни към образуване на черни точки, всеки тип кожа е податлив на запушени пори.

Вижте как да почистите ефективно порите чрез 7 метода:

Почистете със сода бикарбонат

Преди да отидете до близкия магазин, проверете кухнята си за съставки, които могат да отпушат запушени пори, като например сода бикарбонат. Оказва се, че употребата на стандартната домакинска съставка е лесен метод за почистване на дълбоки пори, предназначен и за нежно ексфолиране. Можете да си направите „Направи си сам“ скраб за почистване със сода бикарбонат.

Следвайте тези 3 прости стъпки:

Смесете две чаени лъжички сода бикарбонат с една чаена лъжичка вода, за да направите паста.

Загребете сместа с пръсти и с кръгови движения нежно масажирайте пастата от сода бикарбонат върху лицето си.

Оставете я върху кожата да престои от пет до десет минути. Изплакнете. Специалистите препоръчват да използвате пестеливо и да следите за зачервяване, сърбеж или признаци на възпаление.

