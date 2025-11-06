Хиляди американски войници в Германия остават без заплати, пратиха ги в хранителни банки

Приблизително 37 000 американски войници, разположени в Германия, са изправени пред несигурност относно това дали ще получат заплатите си през ноември, тъй като Съединените щати навлизат в най-дългото спиране на работата на правителството. Пентагонът предупреждава, че войските може да не получат заплати в средата на месеца, въпреки финансирането в последния момент за октомври.

Министърът на финансите на САЩ Скот Бесент заяви пред CBS News, че „от 15 ноември нашите военнослужещи, мъже и жени, които са готови да рискуват живота си, вече няма да могат да получават заплащане“, ако бюджетната безизходица между демократите и републиканците продължи.

Американската армия публикува на уебсайта си насоки, препращащи войниците в Германия към спешни социални помощи, заеми, хранителни банки и организации за споделяне на храна, където доброволци предоставят остатъци от храна чрез обществени хладилници.

Германските социални помощи остават до голяма степен недостъпни за американските войски, което означава, че войниците неизменно ще бъдат оставени да се оправят сами.

Експертът по трудово право Майкъл Фулрот заяви, че надбавките за граждани са правно невъзможни за войници „обикновено само временно в Германия“, докато разпоредбите на НАТО пречат на германските разпоредби за социално осигуряване да се прилагат за чуждестранни войски, за да се избегнат двойни помощи.

Фулрот отбеляза, че в определени случаи съществува ограничена германска подкрепа за родителски надбавки или детски надбавки.

Министерството на финансите се намеси за приблизително 12 000 цивилни служители в американски военни бази, като осигури 43 милиона евро за работници в областта на логистиката, кетъринга, доставките и сигурността, както съобщава Euronews. Плащането представлява заем, който Съединените щати трябва да изплатят, след като замразяването на бюджета бъде отменено.

Няма пари през ноември?

Американските войници получиха октомврийски заплати чрез спешно финансиране, осигурено от множество източници: 2,5 милиарда долара от лятното законодателство за намаляване на данъците, 1,4 милиарда долара от сметки за военни поръчки и 1,4 милиарда долара от научноизследователска и развойна дейност, според съобщения в американските медии.

Анонимен дарител е дарил 130 милиона долара специално за заплати и обезщетения на войниците, заяви пред CNN главният говорител на Пентагона Шон Парнел, като Тръмп потвърди, че е получил дарението от „приятел“.

Финансирането се оказва критично, тъй като „по-малко от едно на всеки три военни семейства има спестявания от 3000 долара“, според Blue Star Families, инициатива, основана от военни.

Лидерът на републиканското мнозинство в Сената Джон Тун изрази оптимизъм, че сенаторите ще се споразумеят за бюджет до края на седмицата, което потенциално ще сложи край на затварянето, започнало на 1 октомври.

Затварянето принуждава държавните служители да бъдат в неплатен отпуск, докато военният персонал чака разрешаване на бюджетния спор в Конгреса.

За разлика от месечната система за плащане в Германия, американските военнослужещи получават заплати на всеки две седмици, което засилва натиска върху паричния поток по време на пропуски в плащанията.