Имунен баланс: подход според състоянието

Имунната система не е константна величина – нейното състояние лесно се променя под влиянието на множество фактори – от вирусите в обкръжаващата ни среда до индивидуалния ни начин на живот. През студените месеци, когато настинките и грипът се разпространяват по-лесно, естествените защитни механизми на организма са подложени на сериозни изпитания. Именно тогава възниква въпросът – кога е нужно да осигурим допълнителна подкрепа и кога е достатъчно просто да поддържаме добър баланс.

Разпространено е убеждението, че колкото повече стимулираме имунната система, толкова по-здрави ще бъдем. Това обаче невинаги е вярно. Прекомерното ѝ активиране може да наруши нейния баланс и да доведе до отслабване на защитите при среща с вируси или да предизвика твърде силен възпалителен отговор, причиняващ увреждания на тъканите. Затова правилната преценка кога е нужен тласък и кога е достатъчно поддържане е ключова за дългосрочното здраве.

Сигнали за отслабена имунна защита са честите настинки и инфекции, бавното възстановяване, постоянната умора, по-лесната податливост на заболявания и продължителният стрес. В такива ситуации стимулирането на имунитета е оправдано. Ако обаче човек е жизнен, боледува рядко и се възстановява бързо, е достатъчна само редовната грижа за поддържане на стабилност.

Възрастта, хроничните заболявания, хранителните навици и нивото на физическа активност също влияят върху нуждите на организма. При хора в напреднала възраст или при наличие на диабет, сърдечно-съдови и белодробни проблеми, имунитетът обикновено е по-уязвим и се нуждае от допълнително подсилване. Обратно – при млад и здрав организъм прекомерното стимулиране може да бъде излишно или дори нежелателно. Подходът винаги трябва да е индивидуален.

Какви средства осигуряват правилната подкрепа на имунитета?

Първата и най-важна стъпка е здравословният начин на живот. Балансираното хранене с меню, богато на зеленчуци, плодове, пълнозърнести храни, риба и ядки, осигурява необходимите витамини и минерали за правилното ѝ функциониране. Ограничаването на захарта и преработените мазнини намалява възпалителните процеси. Не по-малко значение има сънят – недостигът на почивка отслабва защитните сили и увеличава риска от инфекции.

Физическата активност също е важна. Умерените упражнения като бързо ходене или лек джогинг подобряват кръвообращението и разпределението на имунните клетки в тъканите. Прекомерното или твърде интензивно натоварване обаче може временно да понижи защитните функции.

Продължителният стрес повишава нивата на кортизол – хормон, който потиска имунния отговор. Затова техники за релаксация като медитация, дълбоко дишане, разходки сред природата и любими хобита имат реален принос за поддържането на добра имунна защита.

Допълнителни хранителни вещества също могат да са полезни при нужда. Витамин D подпомага активността на имунните клетки, цинкът участва в множество биохимични процеси, а пробиотиците поддържат баланса на чревната микрофлора, която има ключова роля за имунитета. При доказан дефицит е важно тези вещества да се компенсират.

Природни имуномодулатори

Особено внимание заслужават естествените имуномодулатори – вещества и растения, които регулират функциите на имунната система.

• Ехинацеята е едно от най-добре проучените природни средства – подпомага производството и активността на белите кръвни клетки, съкращава продължителността на настинките и ускорява възстановяването.

• Черният бъз има силно антиоксидантно и противовъзпалително действие, което облекчава симптомите при вирусни инфекции.

• Адаптогените като женшен и ашваганда подпомагат организма да се адаптира към физическо и психическо натоварване, като засилват имунния отговор при отслабена защита и поддържат стабилност при добро здраве.

Флудрекс Имуно Бустер е имуномодулиращ продукт, създаден да подпомага имунната система, когато има нужда, и да поддържа нейния естествен баланс през останалото време. Формулата му комбинира стандартизирани растителни екстракти от ехинацея и черен бъз, обогатени с витамин C и цинк, които действат общоукрепващо и тонизиращо върху целия организъм. Съставките му притежават доказани ползи за подобряване на имунния отговор на организма при срещата му с патогени. Приложени заедно, те проявяват силно изразени антиоксидантни, противовирусни, антибактериални и противовъзпалителни свойства. Продуктът е изцяло натурален, в растителна капсула, без глутен, желатин и ГМО.

Имуномодулиращите свойства на Флудрекс Имуно Бустер го правят подходящ както за профилактика през сезона на настинките и грипа, така и за поддържане на балансиран имунен отговор през цялата година.

Автор д-р Станислав Димитров