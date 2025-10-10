Три двойки близнаци се родиха за ден в Русе

Три двойки близнаци се родиха в рамките на ден в акушеро-гинекологичния (АГ) комплекс на Университетската болница „Канев“ в Русе. Това съобщи Светла Кръстева от лечебното заведение.

„Новородените са две двойки момичета и една двойка момчета“, уточни тя. Всички бебета са родени чрез „Секцио Цезареа“ и са настанени в интензивния сектор на отделението по неонатология, където за тях се полагат специализирани грижи.

„И трите двойки са заченати чрез ин витро процедура, което придава още по-особено значение на този ден – ден на сбъдната надежда и ново начало за три семейства“, каза още Стела Кръстева.

Тя съобщи, че в изражданията са участвали акушер-гинеколозите д-р Лиляна Йорданова, д-р Петър Зарзаланов и д-р Александър Ангелов, анестезиолозите д-р Павлина Николова и д-р Татяна Русева, както и неонатолозите д-р Мими Карова и д-р Красимира Георгиева.

Стела Кръстева добави, че в интензивния сектор на отделението по неонатология към момента се полагат грижи и за още една двойка близнаци, транспортирани от град Тутракан, което означава, че в момента в сектора се намират четири двойки близнаци.