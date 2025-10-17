ПП искат извънредно заседание на здравната комисия за заплатите на младите лекари

Вчера внесохме искане до председателя на парламента Наталия Киселова да свика извънредно заседание на Комисията по здравеопазване. Това каза в кулоарите на парламента Васил Пандов от „Продължаваме промяната“ (ПП) във връзка възнагражденията на медиците.

По-рано тази седмица млади лекари протестираха с искане стартовата заплата на лекар без специалност да бъде 150% от средната работна заплата в страната, увеличаване на заплащането за нощен труд и за допълнителна квалификация, както и прозрачност при зачисляването на специализации.

Тази седмица ние предложихме извънредна комисия по здравеопазване, която да разгледа закона за заплатите на лекари и сестри, но във вторник председателят на комисията, както и другите депутати от ГЕРБ, казаха, че няма да идват на работа, припомни Пандов. Работната група, която се създаде паралелно, също беше отложена, допълни той.

Пандов уточни, че председателят на парламента може да свика заседание на комисията, когато председателят ѝ го няма. „Надяваме се, че това ще се случи най-късно другата седмица“, добави депутатът.

По думите на народния представител, някой решава, че няма да ходи на работа и оттам нататък държавата абдикира – без значение дали става дума за лекари и сестри или за друга социална сфера. "Докато медиците протестират и никой не им обръща внимание, въпреки че държавата може спокойно да отговори на техните искания, управляващата коалиция взе да си разпределя властта“, отбеляза Пандов.

Ние ще продължим да събираме подписи и да искаме извънредна комисия, за да се разгледа на второ четене законопроектът преди 31 октомври, когато трябва да бъде внесен бюджетът“, добави председателят на ПП Асен Василев. „Информацията ми в момента е, че има изготвен бюджет на касата на база текущото законодателство, тоест без увеличения за лекари и сестри“, добави той.

Според Василев това е тактиката на управляващите – да внесат такъв бюджет и после да кажат, че средства за увеличение на възнагражденията няма да има. „Мисля, че правилният вариант е преди да бъде внесен бюджетът, най-накрая да се свика здравна комисия и да бъдат приети законопроектите, за да може към 31 октомври разчетите да влязат в бюджета, а не да се опитва да се прави прекрояване и поправки между двете четения“, каза още Василев.