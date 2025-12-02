Използване на смартфон преди пубертета води до затлъстяване и депресия

Употребата на смартфон от деца в предпубертета води до затлъстяване, депресия и недоспиване, предаде ЮПИ, позовавайки се на изследване на Американската академия по педиатрия.
В рамките на изследването учените са разгледали 10 000 индивидуални случая, като са разграничили тези деца, които са получили смартфон преди да навършат 12 години, и тези, които са получили своя смартфон по-късно, вече като тийнейджъри.
При най-младите участници в проучването учените са наблюдавали 31% с повишен риск от депресия, 40% със склонност към затлъстяване и 62%, при които сънят вероятно не е достатъчен, посочват от ЮПИ.
Изследването показва по-добри резултати при деца, чийто достъп до смартфон е контролиран от родителите, които са определили границите за това кога и колко да се използва устройството.
Резултатите от изследването са публикувани само ден преди обсъждането на законодателни промени, свързани с по-добрата защита на децата във виртуалното пространство. Сред тези промени е т.нар. Закон за защита на децата онлайн (Kids Online Safety Act, или KOSA), който миналата година не беше приет, припомня още ЮПИ. (БТА)Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.