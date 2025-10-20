5 признака, че мислите ви разболяват тялото

Психосоматиката е дял от медицината и психологията, който изучава връзката между ума и тялото. Терминът „психосоматичен“ произлиза от гръцките думи „psyche“, което означава ум, и „soma“, което означава тяло.

Концепцията предполага, че нашите психически и емоционални преживявания могат директно да повлияят на физическото ни здраве, или чрез задействане на физически симптоми, или чрез изостряне на съществуващи състояния. Какви могат да бъдат сигналите, че мислите ви „разболяват“?

1. Болестите ви са „блуждаещи“ и необясними за лекарите

Това е един от най-ярките признаци – силно главоболие в понеделник сутрин, което изчезва през уикенда; болки в гърба, които се местят от шията към кръста; стомашни проблеми, които идват и си отиват без ясна причина.

Защо това може да бъде психосоматичен признак?

Ако сте направили множество изследвания и лекарите не откриват истинска причина за вашето състояние (няма възпаление, нараняване или инфекция), е много вероятно тялото ви да „изкривява“ емоционалния ви стрес във физически симптом. Това е начин на нервната система да каже: „Тук има проблем, на който не обръщаш внимание.“

