За какво е полезно дълбокото дишане?

Без да дишаме, не можем да живеем. Чували ли сте за дълбокото диафрагмено или коремно дишане? Може да ви звучи сложно, но всъщност с малко практика лесно ще се научите. Дълбокото дишане има редица ползи за здравето, сред които стимулиране на лимфната система, сърдечносъдовата система, подпомага детокса на тялото.

Хубавото е, че бихме могли да го практикуваме навсякъде, дори по време на работа. Например за стимулиране на лимфната система можем да извършим няколко пъти по няколко серии дълбоки вдишвания.

Какви други ползи за здравето има диафрагменото дишане?

1. Намалява стреса и тревожността

Когато сте стресирани или тревожни, дишането ви става плитко и учестено, което изпраща сигнали до мозъка ви, че сте в опасност. Дълбокото дишане помага да се противодейства на тази реакция, като активира парасимпатиковата нервна система, което насърчава релаксацията.

2. Подобрява белодробната функция и капацитет

С редовно изпълняване на дълбоко дишане вие укрепвате и разширявате белите си дробове, което е особено полезно за хора с респираторни заболявания като астма или ХОББ, смятат учени.

Методът на Папуърт (диафрагмено дихателно упражнение) насърчава дишането от корема, а не от гърдите, подобрявайки ефективността на белите дробове и намалявайки задуха.

Редовното практикуване на тази техника може да доведе до увеличен белодробен капацитет и по-добър кислороден обмен, което прави ежедневните дейности по-лесни и помага на тялото ви да се съпротивлява на дихателни проблеми, сочат западни изследвания.

Източник: 7 ползи за здравето от дълбокото дишане