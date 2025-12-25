Русия при Путин е по-малко стабилна от СССР: Държава, организирана на мафиотски принципи

Русия при президента Владимир Путин е по-нестабилна от Съветския съюз, заяви в четвъртък пред DPA руската историчка Ирина Шчербакова, съосновател на организацията за правата на човека "Мемориал".

Шчербакова, която е експерт по престъпления, извършени по време на сталинската епоха, обясни, че макар съветската система да е била гнила и ненадеждна, е имало ясни правила за тези, които са начело - Комунистическата партия и администрацията. Тя сравни това с това, което тя описва като система на Путин, "организирана на мафиотски принципи и основана на лично доверие", пише Agerpres.

Шчербакова отбелязва, че в момента всичко зависи от 73-годишния руски президент.

"И това може да доведе до колапс на всичко, ако нещо се случи с този човек", каза тя пред ДПА.

Историята на съвременна Русия не предсказва бърз колапс дори след почти четири години война в Украйна

"Кризата се влошава. Страната обаче все още има капацитет и властовата структура има капацитет. Апаратът за сигурност е много силен", на мнение е тя.

Шчербакова подчерта, че пропагандата на Путин се основава на пренаписване на руската история и подчертаване на предполагаемо героично руско минало.

В отговор "Мемориал“, който получи Нобелова награда за мир през 2022 г., продължи да "обработва историята на политическите репресии и съпротива" въпреки забраната през 2021 г.

Работата на организацията "Мемориал"се е променила в изгнание, приднава Шчербакова, която трябваше да напусне Москва малко след нахлуването в Украйна през февруари 2022 г. и сега ръководи Асоциацията "Бъдеще Мемориал" в Германия. Тя казва, че организацията за граждански права държи най-големия недържавен архив, в който се описват политическите репресии в Съветския съюз, ГУЛАГ, престъпниците и войните в Чечня и Грузия.

"И бихме искали хората да имат достъп до нашите документи и материали", добавя тя.

Целта е да се дигитализира и да се направи достъпен руският архив с милиони имена и стотици хиляди документи, заедно с мултимедийна платформа на немски, руски и английски език, известна като проект "Фенер".

Проектът "Фенер" има за цел да разкаже историите за държавния тероризъм в Съветския съюз и Русия на млада аудитория. Освен това има за цел да разшири работата си до диктатури в Германия, Аржентина, Южна Африка и други страни.