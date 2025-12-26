IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 47

Вкусни кето десерти за тънка талия

И са лесни за приготвяне

26.12.2025 | 17:18 ч. 2
Снимка: istock

Снимка: istock

Независимо дали се опитвате да се придържате към популярната кето диета или просто искате да намалите желанието си за десерти късно вечер, вижте тези 3 кето десерта, които няма да разрушат напредъка ви във фитнеса:

Кето бисквитки

Нисковъглехидратни кето бисквитки с шоколадови парченца, които са меки, лесни за приготвяне и без захар.

За тях ще ви трябват:

  • 1 чаша фино смляно бадемово брашно
  • 2-4 супени лъжици парченца ситно нарязан черен шоколад
  • 2 супени лъжици пудра захар, еритритол на прах или еквивалент стевия
  • 1/4 ч. л. сол
  • 1/8 ч. л. сода бикарбонат
  • 2 супени лъжици кокосово масло
  • 1 ч. л. чист екстракт от ванилия
  • 2-3 ч. л. мляко по избор, ако е необходимо

Загрейте фурната до 160 градуса. Разбъркайте много добре сухите съставки. Добавете мокрите, за да се образува тесто. Оформете бисквитки (първо оформете топчета). Поставете ги върху тава за бисквитки и печете по средата на фурната за около 10-12 минути. Оставете да се охладят още 10 минути, преди да ги вадите, тъй като в началото са много крехки, но се втвърдяват напълно, след като изстинат. 

Хранителна информация:

Калории на порция: 80
Мазнини: 7 г
Въглехидрати: 3.3. г
Протеин: 10 г/p>

Време за приготвяне: 10 минути
Общо време за готвене: 20 минути
Порции: 5 големи или 10 малки броя бисквитки

Източник: 3 кето десерта за тънка талия

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

кето калории диета
Новини
Виж всички новини
Здраве
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem