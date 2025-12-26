Вкусни кето десерти за тънка талия

Независимо дали се опитвате да се придържате към популярната кето диета или просто искате да намалите желанието си за десерти късно вечер, вижте тези 3 кето десерта, които няма да разрушат напредъка ви във фитнеса:
Кето бисквитки
Нисковъглехидратни кето бисквитки с шоколадови парченца, които са меки, лесни за приготвяне и без захар.
За тях ще ви трябват:
- 1 чаша фино смляно бадемово брашно
- 2-4 супени лъжици парченца ситно нарязан черен шоколад
- 2 супени лъжици пудра захар, еритритол на прах или еквивалент стевия
- 1/4 ч. л. сол
- 1/8 ч. л. сода бикарбонат
- 2 супени лъжици кокосово масло
- 1 ч. л. чист екстракт от ванилия
- 2-3 ч. л. мляко по избор, ако е необходимо
Загрейте фурната до 160 градуса. Разбъркайте много добре сухите съставки. Добавете мокрите, за да се образува тесто. Оформете бисквитки (първо оформете топчета). Поставете ги върху тава за бисквитки и печете по средата на фурната за около 10-12 минути. Оставете да се охладят още 10 минути, преди да ги вадите, тъй като в началото са много крехки, но се втвърдяват напълно, след като изстинат.
Хранителна информация:
Калории на порция: 80
Мазнини: 7 г
Въглехидрати: 3.3. г
Протеин: 10 г/p>
Време за приготвяне: 10 минути
Общо време за готвене: 20 минути
Порции: 5 големи или 10 малки броя бисквитки
Източник: 3 кето десерта за тънка талия