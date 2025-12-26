Вкусни кето десерти за тънка талия

Независимо дали се опитвате да се придържате към популярната кето диета или просто искате да намалите желанието си за десерти късно вечер, вижте тези 3 кето десерта, които няма да разрушат напредъка ви във фитнеса:

Кето бисквитки

Нисковъглехидратни кето бисквитки с шоколадови парченца, които са меки, лесни за приготвяне и без захар.

За тях ще ви трябват:

1 чаша фино смляно бадемово брашно

2-4 супени лъжици парченца ситно нарязан черен шоколад

2 супени лъжици пудра захар, еритритол на прах или еквивалент стевия

1/4 ч. л. сол

1/8 ч. л. сода бикарбонат

2 супени лъжици кокосово масло

1 ч. л. чист екстракт от ванилия

2-3 ч. л. мляко по избор, ако е необходимо

Загрейте фурната до 160 градуса. Разбъркайте много добре сухите съставки. Добавете мокрите, за да се образува тесто. Оформете бисквитки (първо оформете топчета). Поставете ги върху тава за бисквитки и печете по средата на фурната за около 10-12 минути. Оставете да се охладят още 10 минути, преди да ги вадите, тъй като в началото са много крехки, но се втвърдяват напълно, след като изстинат.

Хранителна информация:

Калории на порция: 80

Мазнини: 7 г

Въглехидрати: 3.3. г

Протеин: 10 г/p>

Време за приготвяне: 10 минути

Общо време за готвене: 20 минути

Порции: 5 големи или 10 малки броя бисквитки

Източник: 3 кето десерта за тънка талия