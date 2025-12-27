Боровец открива зимния сезон, чества 130 години

Курортен комплекс Боровец открива днес зимния сезон с целодневна програма и дава началото на честванията по случай 130 години от създаването си, съобщават организаторите от концесионера „Бороспорт“ и Община Самоков.

С празничния ден ще бъде дадено началото на поредица от инициативи през 2026 година, в която Боровец ще отпразнува своето израстване - от историческата Чамкория до съвременния, динамичен курорт, който познаваме днес. Годишнината ще премине под мотото „130 години Боровец. Легендарно минало. Безпределно бъдеще“.

През целия ден лифт картите за деца ще бъдат на символичната цена от 1 лев, а лифт картите за дневно и нощно каране за всички останали възрасти ще са на половин цена. Ски и сноуборд училище „Бороспорт“ ще осигури безплатно групови уроци за 130 начинаещи деца, включително безплатна екипировка от гардероба на „Бороспорт“ в хотел „Рила“ за всички, които са заявили предварително.

Началото ще бъде поставено в 10:00 часа с „Исторически лов на съкровища“ - интерактивно приключение, което ще отведе участниците до емблематични места в курорта чрез игри и предизвикателства, завършващи със специални награди.

От ранните часове ще отвори врати „Снежният бар“, който ще предлага топли напитки, а след 12:00 часа - и зимни тематични коктейли, а между 16:30 и 17:30 часа ще има Happy Hour. DJ Dopamine ще се грижи за музикалното оформление през целия ден.

От сутринта гостите ще могат да наблюдават демонстрации на Планинската спасителна служба, да се запознаят със спасителните кучета, както и да посетят снежното иглу и образователната зона. За децата ще има също така работилнички с местни занаятчии и художници.

На „Снежната арена“ на учебен плац „Бороспорт“ ще се проведат мини-слалом за деца под зоркото око на ски легендата Петър Попангелов и сноуборд фрийстайл демонстрации със Сани Жекова. На писта „Иглика“ посетителите ще могат да се насладят на атрактивни ски и сноуборд изпълнения със скокове на airbag от местните отбори.

Всички гости на празника ще може да се снимат в омнибуса на „бае Славе“, който ще дойде направо от снимачната площадка на филма на режисьора Виктор Божинов „Чамкория“ по едноименния роман на Милен Русков.

Организаторите са осигурили още А.I. фотокът, както и томбола със стотици награди като сезонна лифт карта, 130 дневни лифт карти, ваучери за уикенд в хотели в Боровец, спа терапии, ски и сноуборд уроци и много други.

Следобедната програма ще продължи с два музикални сета на хора към Сдружение „Духовна музика“ с ръководител и солист Хари Драганов.

Официалната част на празника ще се състои на сцената пред хотел „Рила“ в 16:30 часа с участието на кмета на Община Самоков Ангел Джоргов, представители на Община Самоков, Софийска област и други официални гости, както и представители на „Бороспорт“.

Вечерната програма ще предложи лазерно шоу, последвано от факелно спускане и шоу с LED костюми на ски инструкторите, които ще превърнат Боровец в блестяща зимна сцена.

Празникът ще завърши с концерт на група „Молец“. Водещ на събитието ще бъде актьорът и музикант Александър Сано.

През цялата предстояща юбилейна 2026 година Боровец ще реализира серия от събития, инициативи и подобрения, насочени към модернизацията на курорта и утвърждаването му като още по-привлекателна целогодишна дестинация. Гостите могат да очакват спортни и културни събития, тематични фестивали и нови преживявания, които подчертават духа и бъдещето на курорта.

През днешния ден синята зона в курорта няма да работи, а паркирането ще бъде напълно безплатно, предаде БТА.