Режимът падна, луксът продължава: Башар Асад живее като крал в Москва

Предполага се, че изгнаният сирийски диктатор Башар ал-Асад прекарва дните си в игра на видеоигри и усъвършенстване на офталмологичните си умения в луксозния си апартамент и вила в Москва, след като получава убежище от Владимир Путин.

Сваленият владетел, наречен "Касапинът“ заради убийството на собствения си народ, е намерил нов живот в луксозна 300-метрова кула, след като е избягал от Сирия, когато е свален от власт през декември, слагайки край на 24-годишна брутална диктатура.

Смята се, че 60-годишният бивш лидер на Сирия живее в три апартамента в луксозен небостъргач с мол на долния етаж в квартал "Москва-Сити“ - лъскав бизнес център в сърцето на руската столица.

Пентхаусът в небостъргача е "пищно декориран – кремави гардероби със златни орнаменти, кристални полилеи и широки дивани, напомнящи за дворци от Близкия изток“.

Разточителният комплекс, където семейството му притежава около 20 апартамента на стойност над 30 милиона паунда, разположени на три етажа, е прикрепен към търговски център, който той понякога посещава.

Бруталният диктатор избяга в Русия след светкавична офанзива, водена от ислямистката войнствена групировка Хаят Тахрир аш-Шам през декември, която сложи край на 13-годишната гражданска война, както и на шест десетилетия автократично управление на семейство Асад.

Оттогава той възобновява обучението си като очен лекар, за да лекува елита на Москва, града, който сега нарича свой дом след свалянето си от власт, твърди източник, близък до семейството.

"Той отново учи руски и освежава офталмологията си", споделя близък до семейството пред The Guardian.

Това е негова страст, очевидно не се нуждае от пари. Дори преди началото на войната в Сирия, той редовно практикуваше офталмология в Дамаск.

Асад се обучава по офталмология в Лондон в началото на 90-те години, но е повикан обратно в родината си след неочакваната смърт на брат му в автомобилна катастрофа през 1994 г.

Малко след това той постъпва във военна академия и поема поста на наследник на режима.

Онлайн игри

Сега той прекарва голяма част от времето си в игра на онлайн видеоигри, въпреки че му е позволено свободно да се движи из Москва и вилата си извън руската столица.

Осигурени са му телохранители от частна охранителна фирма, платена от руското правителство.

Приятелят каза, че сега живее "много спокоен живот“, добавяйки: "Той има много малко, ако изобщо има, контакт с външния свят. Поддържа връзка само с няколко души, които са били в двореца му, като Мансур Азам [бивш сирийски министър на президентските въпроси] и Ясар Ибрахим [най-големият икономически приятел на Асад].“

Част от това идва от очевидното уволнение на Асад от Путин след падането на режима в Сирия.

"Путин има малко търпение към лидери, които губят властта си, а Асад вече не се възприема като влиятелна фигура или дори като интересен гост, когото да поканиш на вечеря“, споделя източник, близък до Кремъл.

Живот в изгнание

Асад сега живее със своята болна от рак съпруга Асма Ал-Асад, синовете си Хафез и Карим, на 24 и 21 години, и 22-годишната дъщеря Зейн.

Асма, която е родена в Лондон и се омъжва за член на бруталната автократична династия през 2000 г., е описана като намираща се в "тежко“ състояние поради левкемията си. Тя е свикнала с луксозен живот, като се съобщава, че е похарчила стотици хиляди долари за обзавеждане и дрехи по време на царуването на терора на съпруга си.

Техният луксозен апартамент в Москва предлага подобен разкош, с 20-метрово фоайе, обляно от светлина и декорирано с модерно изкуство. Има дивани, прегради и напитка за добре дошли за посетителите.

Те имат огромна отопляема вана пред 4-метров прозорец в 360-метров небостъргач, който се радва на една от най-хубавите гледки в Москва.

Банята е изцяло от карарски мрамор.

"В Деня на победата на 9 май можете да гледате фойерверките от ваната с чаша шампанско“, каза пред De Zeit Наташа, която продава мезонети в същата кула в района на Москва-Сити.

Семейство Асад "са в добро състояние и се радват на парите, които са откраднали. Сирийският народ не означава нищо за тях“, съобщи германският вестник, позовавайки се на сирийски източници.

По-малкият брат на Асад, Махер, според съобщенията, отсяда в хотел "Четири сезона“ в Москва и прекарва времето си в пиене и пушене на наргиле.

Разкрития за луксозния живот на семейството в Москва се появиха, след като режимът на Путин беше принуден да отрече, че Асад е бил отровен при опит за покушение.

Вечен страх

Руският външен министър Сергей Лавров настоя, че бившият деспот на Дамаск "няма проблеми да живее в нашата столица“. Слухове за хранително отравяне, довело до хоспитализацията на Асад, се разпространиха в края на септември, но малко след това Лавров отрече информацията.

Сирийската обсерватория за правата на човека заяви, позовавайки се на "частен източник“, че Асад е бил хоспитализиран в покрайнините на Москва.

Източникът твърди, че Асад "е бил отровен“ и че мотивът зад операцията по покушението е бил "да се злепостави руското правителство и да се обвини в съучастие“ в смъртта му.

В доклада се казва, че състоянието на Асад е "стабилно“ след хоспитализацията.

Лавров също така се опита да оправдае спасяването на Асад от революцията, обхванала Сирия, и предоставянето му на безопасно убежище от страна на Путин.

"Башар Асад е тук по хуманитарни причини. Той и семейството му бяха изправени пред физическо унищожение. Всички помним съдбата на [либийския лидер] Муамар Кадафи, която толкова зарадва Хилари Клинтън, която гледаше физическото му унищожение на живо по телевизията и аплодираше. И ние, по чисто хуманитарни причини, предоставихме убежище на Башар Асад и семейството му. Той няма проблеми да живее в нашата столица", каза Лавров.

На съпругата му беше диагностициран рак на гърдата през 2018 г., който се смяташе за излекуван, докато ракът не се завърна като левкемия през 2024 г. Асма вече беше в Москва на лечение, когато режимът на съпруга ѝ беше свален.

Синът им Хафез, на 23 години, който е учил в Москва, разказа за бягството на семейството от Дамаск, след като военните на Путин ги изтеглиха точно преди да бъдат обхванати от революцията.

Той призна, че падането на режима е било шокиращо за него.

"Никога не е имало план, дори резервен, за напускане на Дамаск, камо ли Сирия“, призна той във видеоклип, който вече е изтрит.

След консултация с Москва, командването на базата ни информира, че е поискано прехвърлянето ни в Русия.

"Известно време по-късно се качихме на руски военен самолет, пътуващ за Москва, където кацнахме същата нощ", споделя синът на лидера.

Асад остава издирван от новото правителство в Сирия, което издаде заповед за арест по обвинения в предумишлено убийство, мъчения и подбуждане към гражданска война.

В заповедта е дадено точно описание на него като "1,89 метра висок, с овално лице, изпъкнало чело, дълъг нос. Цвят на очите: Син. Цвят на косата: Кафяв".