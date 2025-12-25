IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Видин, Монтана и Враца без ток заради снега, сформираха Кризисен щаб

Екипите на ЕРМ Запад са подготвени за работа при тежки метеорологични условия

25.12.2025
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

С влошаване на метеорологичните услови и снегонавяванията в нощта на Бъдни вечер срещу Коледа изключиха единични изводи по мрежата в Северозападна България – на места в областите Видин, Монтана и Враца. Локални изключвания има и в област Кюстендил. Екипите на ЕРМ Запад реагират своевременно още от ранните часове на Коледа и в кратки срокове отстраняват повредите. Към 10:00 часа се работи по наскоро възникнали аварии. Над 300 служители на ЕРМ Запад са в готовност да реагират незабавно на нови сигнали, съобщиха от разпределителното дружество.

Сформиран е Кризисен щаб, който насочва и преразпределя екипите и техниката. Дружеството разчита и на съдействие от страна на държавните и местни институции за разчистване на пътищата и достигане да повредените съоръжения.

Екипите на ЕРМ Запад са подготвени за работа при тежки метеорологични условия, оборудвани са със специализирана техника и превозни средства - моторни шейни, автовишки, багери, УТВ с вериги за сняг. Тази година дружеството е осигурило 10 агрегата, които ще бъдат използвани, когато екипите не успяват да достигнат до труднодостъпните участъци, за да отстраняват авариите.

ЕРМ Запад има готовност да мобилизира допълнителни екипи и да наеме специализирана техника от външни фирми, когато това е необходимо.

ЕРМ Запад Видин Монтана Враца ток електричество авария
