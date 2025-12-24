IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 1

Как веганското меню да е богато на протеини и витамини?

Някои хранителни вещества са особено важни за следене при веганска диета

24.12.2025 | 00:05 ч. 2
Снимка: istock

Снимка: istock

Веган диетата, базирана изцяло на растителни продукти, може да бъде изключително здравословна. Тя поддържа здравето на сърцето, намалява възпаленията и ограничава въздействието върху околната среда. Но без внимателно планиране е лесно да пропуснете няколко ключови хранителни вещества, които са по-малко изобилни или в значително по-малко количества в растителните храни за разлика от животинските. Изследвания показват, че някои вегани могат да имат проблеми с по-ниски нива на желязо, калций, цинк, витамин В12, витамин D и омега-3 мастни киселини, протеини и аминокиселини. 

Ето как да се храните разумно с растителна храна, запълвайки потенциалните пропуски – по естествен, стратегически и безопасен начин.

Ключови хранителни вещества, които трябва да следите и защо са важни

Някои хранителни вещества са особено важни за следене при веганска диета. Това са:

Витамин В12: Не се съдържа в растенията – веганите често разчитат на обогатени храни или добавки, според Healthline.

Източник: Протеини и витамини във веганското меню – как да не грешим

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

протеини калории диета
Новини
Виж всички новини
Здраве
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem