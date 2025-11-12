За какво е полезен сокът от нар?

Свързваме есента с топлите и красиви багри, уханието на канела и сочния и сладък нар. Любим плод, който добавяме към ястия, салати, разядки, смутита, фрешове. Нарът и сокът от него, който ние си приготвяме у дома имат много ползи за здравето.

Вижте 7 причини да пиете по-често сок от нар

1. Понижава кръвното налягане и подпомага здравето на сърцето

Западни изследвания показват, че сокът от нар може да понижи кръвното налягане и да помогне при рискови фактори за високо кръвно налягане. Проучване от 2020 г. показа, че осем седмици консумация на сок от нар е повлияла благоприятно на кръвното налягане. Преглед на проучвания от 2023 г. Установява пък, че пиенето на 300 мл сок от нар дневно понижава систоличното кръвно налягане.

Други изследвания показват, че сокът от нар влияе върху здравето на сърцето в области като:

Кръвно налягане

„Лошия“ холестерол

Нива на триглицериди

Атеросклероза

Периферна артериална болест и други.

Източник: Пийте сок от нар за здраво сърце и венци