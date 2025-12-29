Защо инфарктите са по-смъртоносни по празниците?

Макар празниците често да се възприемат като най-прекрасното време от годината, те могат да бъдат и едни от най-стресиращите — особено за сърцето.

Наред с пътуванията, семейните събирания и тържествата, празничният сезон е свързан и с увеличаване на случаите на инфаркти, инсулти и нарушения на сърдечния ритъм. Според проучване, представено по-рано тази година пред Британското кардиологично дружество, този празничен период може да бъде дори по-смъртоносен от обикновено, тъй като Коледа се пада в понеделник. Авторите на изследването установяват, че рискът от инфаркт е по-висок именно в понеделник в сравнение с другите дни от седмицата.

Смята се, че увеличаването на сърдечносъдовите инциденти се дължи на комбинация от фактори, включително по-висока консумация на алкохол, повишен стрес и промени в храненето, като прием на повече сол от обичайното.

"Сърцето не излиза в отпуск", казва Ник Рутман, кардиолог в клиниката "Кливланд". "Нито пък вашето здраве".

Ето какво знаят експертите за причините, поради които празниците са особено натоварващи за сърцето, и как хората могат да намалят риска от инфаркти, инсулти и аритмии.

Влиянието на алкохола

Терминът "празничен сърдечен синдром" описва увеличаването на нарушенията на сърдечния ритъм, известни като предсърдно мъждене, което е свързано с рязко повишаване на приема на алкохол. Както обяснява Рутман, алкохолът вероятно нарушава функциите на сърдечните клетки, което води до неправилни електрически импулси и кара камерите на сърцето да загубят синхрон. В резултат сърцето започва да бие по-бързо, за да компенсира понижената си ефективност. Това може да доведе до застой на кръвта в сърдечните кухини и образуване на съсиреци, които да причинят инсулт.

Опасността при предсърдното мъждене е, че ако продължи твърде дълго, може да доведе до трайни увреждания. "Колкото по-дълго сте в предсърдно мъждене, толкова по-голям е рискът от инсулт или развитие на сърдечна слабост и сърдечна недостатъчност заради ускорения пулс", казва д-р Шалин Рао, кардиолог в болница NYU Langone – Лонг Айлънд. "Това са състояния, които, ако бъдат хванати навреме, в голяма степен могат да бъдат предотвратени или обърнати."

Признаци на предсърдно мъждене

При някои хора предсърдното мъждене причинява ясни симптоми като учестено сърцебиене, силни или прескачащи удари на сърцето или замайване. Други може изобщо да не усетят, че има проблем. В такива случаи преносими устройства като Fitbit или Apple Watch могат да помогнат, тъй като засичат нарушения в сърдечния ритъм. По-висок риск от предсърдно мъждене имат хора над 65 години или с фамилна обремененост.

"Нито едно преносимо устройство все още не е съвършено", казва Рутман, но добавя, че „често то може да бъде първото и единствено доказателство, че има проблем“. Освен алкохола, други фактори също могат да допринесат — повишен стрес, повече сол в храната, резки промени във физическата активност, лош сън или пропускане на лекарства. Предсърдно мъждене може да се развие и след инфаркт.

"Всички тези фактори определено увеличават риска от предсърдно мъждене", казва Джоана Контрерас, кардиолог и доброволец към Американската кардиологична асоциация.

Защо инфарктите са по-смъртоносни по празниците

Освен увеличаването на предсърдното мъждене, което е свързано с по-висок риск от инсулт, зимните празници се асоциират и с около 15% по-висок риск от инфаркт. Само на Бъдни вечер вероятността от инфаркт е с 37% по-висока.

"Повече хора умират от инфаркти между Коледа и Нова година, отколкото по всяко друго време на годината", казва Рутман.

Причините отчасти са същите като при предсърдното мъждене. Инфарктът възниква, когато запушване намали притока на кръв към сърцето, увреждайки сърдечния мускул. Това увреждане може да предизвика и нарушения на ритъма. Освен това същите рискови фактори, които водят до аритмии, увеличават и риска от инфаркт. "Те са тясно свързани", казва д-р Садир Ал-Кинди, кардиолог в болница Houston Methodist.

Най-висок е рискът от смърт вследствие на инфаркт на 25 декември, следван от 26 декември и 1 януари. Допълнително усложнение е, че много хора отлагат търсенето на медицинска помощ.

"По празниците хората не искат да ходят на лекар", казва Рао. "Не им се иска да мислят, че нещо не е наред. Това забавяне обаче може да има сериозни последици, включително трайни увреждания или смърт."

Предупредителни симптоми

Според Американската кардиологична асоциация основните симптоми на инфаркт включват болка в гърдите, болка или дискомфорт в горната част на тялото — ръцете, гърба, врата, челюстта или стомаха — както и задух.

Други симптоми могат да бъдат гадене, замайване или студена пот. Важно е да се знае, че при жените инфарктът често протича по-различно, като по-чести са задухът, гаденето или болки в гърба и челюстта.

Симптомите на предсърдно мъждене включват учестен или неправилен пулс, „пърхане“ или силно сърцебиене, изпотяване, замайване, слабост, задух, бърза умора при усилие или болка в гърдите. Някои хора нямат никакви симптоми. И при двете състояния е изключително важно незабавно да се потърси медицинска помощ — чрез обаждане на спешния номер или посещение на най-близкото спешно отделение.

Как да прекараме празниците по-здравословно за сърцето?

За да се намали рискът от празнични сърдечни проблеми, е важно да се поддържат здравословни навици — умерено хранене и пиене, достатъчно сън и постоянна, разумна физическа активност. При пътуване не бива да се забравят лекарствата, включително допълнителни дози за непредвидени ситуации или закъснения.

„Опитвайте се да се щадите, да не се претоварвате и да си поставяте реалистични граници“, съветва Рао. |