Загиналите с Антъни Джошуа са двамата му треньори

Бившият световен шампион по бокс катастрофира в Нигерия

30.12.2025 | 08:26 ч. 3
Снимка БГНЕС

Разкрита е самоличността на загиналите при автомобилната катастрофа в Нигерия, при която пострада и бившият световен шампион по бокс Антъни Джошуа.
Според Sports Illustrated, единият е Сина Гами, треньор по силова и кондиционна подготовка. Вторият загинал е Робърт Луц, личният треньор на британския боксьор.

Инцидентът вчера стана на магистралата Лагос-Ибадан, когато SUV Lexus, с който пътува, се блъсна в спрял камион. В резултат на това загинаха двама души, а самият Джошуа се отърва с леки наранявания.

В последния си двубой бившият шампион в тежка категория нокаутира блогъра, превърнал се в професионален боксьор Джейк Пол. 
Шофьорът на колата, в която пътува Антъни Джошуа, е карал с превишена скорост, съобщи BBC, позовавайки се на Федералния корпус за безопасност на движението по пътищата.

 

„Лексусът се е движил с надвишаваща законовата скорост. Колата е загубила контрол при опит за изпреварване и се е блъснала в камион, паркиран отстрани на пътя“, съобщиха властите.

