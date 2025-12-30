В Гърция започва лов за „съкровище“, скрито под морското дъно

Проучванията за находища на въглеводороди в западната и южната част на Гърция са в етап на изпълнение, пише Kathimerini.

През последното тримесечие на 2026 г. Energean се очаква да започне първия кръг от проучвателни сондажи в Йонийско море, където е идентифицирано потенциално находище от приблизително 200 милиарда кубически метра природен газ на дълбочина 4000 метра.

Ако бъде открито находище, ExxonMobil ще поеме ролята на администратор, който ще финансира проучванията с 50-100 милиона долара.

До 14 януари Министерството на енергетиката се стреми да приключи концесията на четири блока на Chevron-Helleniq Energy, така че Chevron да може да събере данни южно от Пелопонес и Крит следващата есен.