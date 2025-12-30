Тръмп е непопулярен в Европа, дори сред десните поддръжници

Президентът на САЩ Доналд Тръмп иска да засили дясно-популисткото движение в Европа, но може да му е по-трудно, отколкото очаква, да спечели подкрепата на европейските избиратели.

Лидерът на MAGA е непопулярен в Европа, дори сред поддръжниците на десни популистки партии, които той вижда като съюзници, според новото проучване на Politico, проведено в партньорство с Public First, в което са анкетирани над 10 хиляди души в пет държави по-рано този месец.

Най-големи поддръжници Тръмп има във Великобритания, където 50% от респондентите, подкрепящи реформите, имат благоприятно мнение за него. Във Франция и Германия обаче само около една трета от хората, които са заявили, че са подкрепяли десни партии, съобщават, че виждат Тръмп в благоприятна светлина.

Резултатите от анкетата идват, след като администрацията на Тръмп въведе нова стратегия за национална сигурност, насочена към култивиране на "нарастващото влияние на патриотичните европейски партии“, които получават все по-голяма подкрепа във Франция, Германия и Обединеното кралство, въпреки че все още не са превърнали това в изборни победи.

Новите данни от анкетата предлагат потенциално предупреждение за десните популистки партии, които се опитват да привлекат по-широка подкрепа, като същевременно се доближават до Тръмп, тъй като хората, които са заявили, че биха подкрепили такива партии на нови избори, са по-негативно настроени към Тръмп, отколкото тези, които са ги подкрепяли в миналото в Обединеното кралство, Франция и Германия.

Президентът на САЩ е още по-непопулярен сред населението като цяло. Във Франция и Германия две трети от анкетираните имат отрицателно мнение за него. Във Великобритания 55% съобщават за отрицателни възгледи, малко повече отколкото в САЩ, където 50% заявяват, че имат отрицателни възгледи.

Тръмп е най-малко популярен в Канада, където 72% от анкетираните имат отрицателно мнение. Поддръжниците на "патриотичните“ десни популистки партии, които американската администрация е посочила в стратегията си за сигурност, са много по-подкрепящи президента на САЩ от други, но, което е от решаващо значение, дори те не са изразили ясна подкрепа.

Америка на първо място, приятелите на второ?

В Обединеното кралство, Франция и Германия, деснопопулистките поддръжници се откроиха със силното си искане политическите лидери да поставят собствената си страна на първо място. Петдесет процента от избирателите на Националното събрание, 47% от избирателите на AfD и 45% от избирателите на Reform UK го посочват като едно от най-важните качества на политическите лидери.

Респондентите от десния популизъм са се съгласили категорично, че това е качество, което Тръмп притежава в сравнение с френския президент Еманюел Макрон (88%), германския канцлер Фридрих Мерц (93%) и британския премиер Киър Стармър (91%). А ясно мнозинство от тях заявиха, че искат лидерите им да се опитат да се разбират с Тръмп.

Местните десни популистки движения имат общ "националистически инстинкт“, според Жул Уокдън, мениджър изследвания в Public First, но това в крайна сметка може да ги постави в сблъсък с движението MAGA на Тръмп, което е в полза на интересите на САЩ.

"Поддръжниците на десните партии в Европа очевидно искат да видят лидерите си да поставят собствената си страна на първо място и може да видят Тръмп като защитник на този подход“, каза Уокдън. "Но след като бъде избран, практическите изисквания за изпълнение на обещанието "страната на първо място“ могат бързо да разкрият границите на това обединение".