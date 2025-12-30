Руският външен министър Сергей Лавров заяви, че Западът трябва да разбере, че Русия има стратегическата инициатива в Украйна, докато преговорите напредват за възможно споразумение, съобщава Ройтерс.

Лавров в обширно интервю за държавната информационна агенция РИА също заяви, че Москва очаква отговор от САЩ на предложението на руския президент Владимир Путин от септември за удължаване с една година на ограниченията в договора за стратегическите оръжия.

Лавров заяви пред РИА, че Украйна и западните страни трябва да приемат факта, че Русия държи инициативата на бойното поле, тъй като наближава четвъртата годишнина от нахлуването на Кремъл в по-малката си съседка през 2022 г.

„Нашата принципна позиция остава непроменена. Стратегическата инициатива е изцяло в ръцете на руската армия и Западът разбира това“, заяви Лавров.

Украйна и западните страни, каза той, трябва да вземат предвид реалностите на място

– Русия контролира около 19% от украинската територия и е анексирала четири региона на страната, както и Крим, завзет през 2014 г.

В понеделник Путин нареди на армията си да продължи кампанията за поемане на пълен контрол над украинския регион Запорожие.

Ключовите въпроси относно територията остават нерешени в преговорите, които се водят от месеци, като последната среща беше в неделя между американския президент Доналд Тръмп и украинския президент Володимир Зеленски в САЩ.

Лавров каза по-рано през деня, че Русия ще промени позицията си в преговорите, но няма да се оттегли от тях, след като Москва описа като украинска атака срещу резиденцията на Путин в северната част на Русия. Зеленски отрече да е имало такава атака.

В коментарите си пред РИА Лавров заяви, че САЩ подкрепят предложението Украйна да проведе нови избори след изтичането на мандата на Зеленски.

„Американската администрация води активна и целенасочена посредническа работа“, каза той, цитирайки телефонни контакти между Вашингтон и Москва.

Лавров отново подчерта, че за постигането на споразумение е необходимо да се сложи край на всякакви идеи за присъствие на НАТО в Украйна и че страната трябва да приеме неутрален, неалигиран статут.

И Русия, и САЩ, каза той, не трябва да ограничават съвместната си работа до украинския въпрос.

„Нашите страни са големи ядрени държави, постоянни членове на Съвета за сигурност на ООН и носят отговорност за поддържането на международния мир и сигурност“, каза той. „Други страни чакат отговор от САЩ по отношение на преговорите за стратегическите оръжия.” „Да не избързваме“, каза Лавров пред информационната агенция РИА. „До изтичането на договора е логично да се даде възможност на американската страна да завърши всеобхватното проучване на инициативата на руския президент Владимир Путин за доброволно замразяване за една година на качествените ограничения на договора (Нов старт).“