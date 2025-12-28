Борим рака с оръжие, открито в червата на японска жаба?

Учени откриха неочаквано ефективен противораков агент в чревната микробиота на японската дървесна жаба. В експерименти върху мишки, един бактериален щам напълно елиминира туморите и предотвратява повторната им поява – без значителни странични ефекти. Проучването е публикувано в списанието Gut Microbes.

Учените се базират за изследването си на наблюдението, че земноводните и влечугите рядко развиват рак. Те тествали 45 бактериални щама, изолирани от жаби, тритони и гущери, и идентифицират няколко с противотуморна активност. Най-ефективният щам се оказал Ewingella americana, получен от червата на японската дървесна жаба - еднократно приложение води до пълно изчезване на туморите при мишки.

Анализът разкрива, че бактерията действа по два начина - директно уврежда туморната тъкан и едновременно активира имунната система. След лечение, активността на Т- и В-клетките, както и активността на неутрофилите, се увеличават, помагайки на организма да потисне растежа на рака. Учените предполагат, че способността на бактериите да оцелеят в условия на ниско съдържание на кислород, които са типични за туморите, играе ключова роля.

Авторите подчертават, че това са само предклинични данни: необходими са допълнителни тестове за безопасност и ефикасност, преди да се обсъди употребата при хора.