Увеличават се случаите на натровени с гъби в Шуменско

Увеличават се случаите на натровени с диви гъби в Шуменско. В Спешно отделение на МБАЛ-Шумен за последните няколко дни има 6 случая, като един от тях е преминал тежко през натравянето.

Пациентът е разказал, че е събрал, а впоследствие консумирал сърнели.

„Почти ежедневно, в отделението постъпват по двама-трима от целия регион, най-често – от селата, консумирали гъби, с оплаквания за повръщане, болки в корема и диария. Един от случаите протече тежко. Пациентът разказа, че е събрал сърнели, а тази гъба има отровен двойник“, каза началникът на отделението д-р Петко Загорчев, цитиран от пресцентъра на МБАЛ – Шумен.

"Сега е моментът да заострим вниманието на хората върху този проблем, който за съжаление се неглижира", отбеляза токсикологът.

Според него най-тревожно е, че приготвената с гъби храна се предлага и на деца.

Специалисти припомнят да не събирате гъби, ако не ги разпознавате, да не купувате гъби от хора, които не познавате. Също така е по-добре да не предлагате ястия, приготвени с диворастящи гъби на бременни жени и деца под 8-годишна възраст.