Има няколко упражнения, които можете да правите, за да заздравите ставите и да подобрите мускулната си сила, гъвкавост и баланс след 40-годишна възраст. Тези упражнения могат да помогнат за намаляване на риска от наранявания и хронична болка, които са често срещани, особено с напредването на възрастта. Кои са те?

Раменно въртене

Раменното въртене може да помогне за облекчаване на напрежението, подобряване на стойката на горната част на тялото и предотвратяване на скованост в раменете.

Как да го изпълните?

Седнете или се изправете и отпуснете ръцете си отстрани. Бавно завъртете раменете си напред с кръгови движения 10 пъти. Обърнете действието, като завъртите раменете си назад за още 10 пъти. Редовното раменно въртене може да помогне за поддържане на мобилността в раменните стави.

Източник: 5 упражнения за здрави стави след 40