Венецуела няма шанс срещу USS Gerald R. Ford

USS Gerald R. Ford е най-модерният самолетоносач в света и разполага с достатъчно контрамерки, за да осуети всяка възможна заплаха, която средноранговата армия на Венецуела би могла да представлява, пише за TNI журналистът Харисън Кас.

Администрацията на Тръмп разположи USS Gerald R. Ford , най-модерният самолетоносач в света, в Карибско море в демонстрация на сила, целяща да впечатли режима на Мадуро във Венецуела. Присъствието на Ford незабавно издига Съединените щати до доминираща сила в региона, без конкуренция в каквото и да е съществено качество. Но въпреки това си струва да се запитаме: има ли някакъв практичен начин, по който Венецуела би могла да навреди на 13-милиардния Ford ?

Краткият – и дълъг – отговор е „не“. В инвентара на Венецуела няма оръжие, което би могло надеждно да нанесе щети на Форд – и много оръжия в инвентара на Форд , които биха могли да направят обратното.

Венецуела разполага с едни от най-боеспособните военновъздушни сили в Южна Америка,

макар че това е ниска летва. В момента Венецуела разполага с флотилия от остарели F-16A/B с четиридесетгодишна техника, Су-30MK2 Flankers с 20-годишна техника, ограничена поддръжка на системи AWACS или сензори и ограничено радарно покритие над открити води.

На практика това означава, че Венецуела няма въздушните възможности 1) надеждно да открие самолетоносач в морето, 2) да пробие екраните на американските изтребители и 3) да оцелее срещу E-2D Hawkeye, F/A-18 и EA-18G. Всеки опит на Венецуела да атакува Форд от въздуха ще бъде открит от стотици мили разстояние, прихванат много преди да влезе в обсега на оръжията и незабавно унищожен. Венецуела ще загуби сто процента от времето.

Каракас не разполага с далекобойни противокорабни балистични ракети, усъвършенствани крилати ракети, далекобойни мрежи за насочване, подводници, способни да проследяват американски самолетоносач, или морски патрулни самолети с оръжия за дистанционна атака. Венецуелският военноморски флот е малък, остарял и на практика лишен от бойна мощ. Те не могат да насочват смислено внимание към американски самолетоносач в морето.

Имайте предвид, че най-големите военни кораби на Венецуела са малки фрегати, патрулни лодки и офшорни патрулни кораби – всички без противокорабни ракети, стелт системи, усъвършенствани сензори или далекобойно насочване. Венецуелският морски флот би бил открит и унищожен много преди да достигне ударната група на самолетоносачите.

Единствената подводница във венецуелския арсенал е малка дизелова подводница - построена в Германия от клас Sabalo - която е стара и лошо поддържана и не е от значение в сравнение с американските ударни подводници, включени във всяка ударна група за самолетоносачи. Ударната група за самолетоносачи на Ford е допълнително подсилена с разрушителите Aegis и патрулните самолети P-8A Poseidon , разположени в региона.

Може ли Венецуела да удари Ford от сушата?

Не, Венецуела няма оръжие, което би могло надеждно да порази Форд от сушата.

Венецуелската армия не разполага с противокорабни балистични ракети, крилати ракети с голям обсег, системи за насочване зад хоризонта или сателитно насочване. „Форд“, паркиран в Карибите, остава напълно извън обсега на действие на Венецуела. По подобен начин Венецуела няма способността да предприеме каквато и да е кибер или електронна атака срещу „ Форд“ или ВМС на САЩ.

Венецуела би могла да предприеме асиметрично тормозене на Ford – изпращайки дронове и граждански кораби около него, принуждавайки го да поддържа отбранителните си структури. Но тези мерки не биха имали военен ефект.

Венецуела на практика няма никаква възможност да нанесе съществена вреда на USS Gerald R. Ford . Съединените щати са напълно доминиращи във всяка военна област – въздушна, морска, подводна, кибер, електронна и т.н. – което означава, че Ford е функционално недосегаем.

Изводът от това не е непременно, че Венецуела е слаба; Венецуела действа на ниво, много по-близко до международната норма. По-скоро Каракас няма шанс срещу Форд , защото Съединените щати разполагат с най-забележителната и всеобхватна бойна сила, събирана някога в човешката история.