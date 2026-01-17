Хормоните са химичните „пратеници“ на тялото – малки, но изключително мощни регулатори на настроението, метаболизма, съня, състоянието на кожата и репродуктивното здраве. При жените балансът между естроген, прогестерон, кортизол, хормоните на щитовидната жлеза и инсулина е тясно свързан с менструалния цикъл и ежедневното благополучие. Когато този фин баланс се наруши, признаците често са скрити, постепенни и лесни за игнориране. Много жени ги отдават на стрес, възраст или натоварен начин на живот, без да подозират, че причината може да е хормонална.

Чести, но скрити признаци на хормонален дисбаланс

1. Постоянна умора и липса на енергия

Ако се чувствате изтощени дори след достатъчно сън, причината може да не е само натоварването. Кортизолът, хормоните на щитовидната жлеза и половите хормони играят ключова роля за енергията и обмяната на веществата.

2. Необясними промени в теглото

Трудно отслабване, особено в областта на корема, както и внезапно покачване или спад в теглото могат да са свързани с инсулинова резистентност, проблеми с щитовидната жлеза или дисбаланс в естрогена и кортизола.

3. Резки промени в настроението, тревожност или потиснатост

Естрогенът и прогестеронът влияят върху невротрансмитерите, отговорни за емоционалния баланс. Колебанията им, особено при ПМС или в перименопауза, често водят до раздразнителност, тревожност или понижено настроение.

Източник: 7 признака на хормонален дисбаланс