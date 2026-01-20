Проф. Александрова: Антибиотиците нямат никаква роля при грипните инфекции

Грипът в страната настъпва, като все повече градове обявяват грипна епидемия. Според специалистите пикът на вируса се очаква в следващите две седмици.

Изменения

Вирусологът от Българската академия на науките проф. Радостина Александрова обясни, че в единият от двата грипни вируса - тип А са настъпили някои изменения и може би това е причината, поради която нашата имунна система ще бъде по-лесно заобикаляна. “Засега нямаме данни за по-тежко протичане на самото заболяване", коментира вирусологът в предаването “България сутрин”.

Проф. Александрова добави, че това е сезонът на грипния вирус и той успява да заеме доминираща роля. Макар да циркулират и други вируси, вероятността за заразяване с грип остава най-висока. Вирусологът добави, че децата активно участват в разпространението на грипа.

Ваксина

Ваксината може да не ни предпази напълно от инфекция, но значително намалява риска от тежко протичане на заболяването, подчерта проф. Александрова и предупреди, че грипът може да "отвори вратата" към долните отдели на дихателната система и да обостри други здравословни проблеми. Вирусът има способността да се приспособява към имунния ни отговор, което го прави особено коварен.

Пред Bulgaria ON AIR проф. Александрова даде и няколко съвета - ако вече сме се заразили, има специфични противогрипни агенти, които трябва да се приемат в първите 36–48 часа.

“Антибиотиците нямат никаква роля при грипните инфекции, освен ако не се е развила и бактериална инфекция", подчерта вирусологът.

Тя добави, че силата на имунната система е да реагира по правилния начин в правилния момент. Прекомерният прием на витамини може да има обратен ефект и да отвори път към различни патологии.

Проф. Александрова добави, че през последните две години наблюдаваме едни от най-сериозните грипни сезони за последните поне 20 години. Експертът каза още, че тестването е от ключово значение, за да може да се прецени до кои вирусни препарати да се прибегне. Възможно е едновременно заразяване с грип и COVID-19 или друг вирус, но подобни случаи се срещат изключително рядко.

Гледайте видеото с целия разговор.