На какво се дължат слабата коса, умората и липсата на настроние?

Всеки има дни, в които се чувства по-уморен или разсеян, но какво да мислим, ако тези повтарящи се симптоми не са просто резултат от стрес или недоспиване? В много случаи причината може да е недостиг на микроелементи – витамини или минерали, които организмът не получава в достатъчни количества. Фините сигнали като умора, чупливи нокти, мозъчна мъгла, затруднена концентрация или промени в настроението често са ранна аларма, че тялото изпитва дефицит.
Добрата новина е, че повечето от тези състояния могат да бъдат коригирани с малки, но целенасочени хранителни промени, преди да се превърнат в по-сериозни проблеми като анемия, отслабен имунитет или неврологични нарушения.
Чести фини симптоми и какво може да означават
1. Чупливи нокти и слаба коса
Чупливите, разслояващи се нокти и изтъняващата коса не са само естетичен проблем. Те често сигнализират за недостиг на биотин (витамин B7), желязо или цинк.
Тези хранителни вещества са ключови за производството на кератин – основният структурен протеин на косата и ноктите. При недостиг организмът насочва ресурсите си към жизненоважните органи, а външните тъкани отслабват.
2. Постоянна умора
Ако се чувствате изтощени дори след достатъчно сън, възможно е да имате дефицит на желязо, витамин B12, витамин D или магнезий.
Недостигът на желязо и B12 нарушава преноса на кислород в кръвта.
Ниските нива на витамин D могат да повлияят на енергията и настроението.
Магнезият е необходим за производството на енергия в клетките.
