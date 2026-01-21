На какво се дължат слабата коса, умората и липсата на настроние?

Всеки има дни, в които се чувства по-уморен или разсеян, но какво да мислим, ако тези повтарящи се симптоми не са просто резултат от стрес или недоспиване? В много случаи причината може да е недостиг на микроелементи – витамини или минерали, които организмът не получава в достатъчни количества. Фините сигнали като умора, чупливи нокти, мозъчна мъгла, затруднена концентрация или промени в настроението често са ранна аларма, че тялото изпитва дефицит.

Добрата новина е, че повечето от тези състояния могат да бъдат коригирани с малки, но целенасочени хранителни промени, преди да се превърнат в по-сериозни проблеми като анемия, отслабен имунитет или неврологични нарушения.

Чести фини симптоми и какво може да означават

1. Чупливи нокти и слаба коса

Чупливите, разслояващи се нокти и изтъняващата коса не са само естетичен проблем. Те често сигнализират за недостиг на биотин (витамин B7), желязо или цинк.

Тези хранителни вещества са ключови за производството на кератин – основният структурен протеин на косата и ноктите. При недостиг организмът насочва ресурсите си към жизненоважните органи, а външните тъкани отслабват.

2. Постоянна умора

Ако се чувствате изтощени дори след достатъчно сън, възможно е да имате дефицит на желязо, витамин B12, витамин D или магнезий.

Недостигът на желязо и B12 нарушава преноса на кислород в кръвта.

Ниските нива на витамин D могат да повлияят на енергията и настроението.

Магнезият е необходим за производството на енергия в клетките.

