Жена с множествена склероза се реши на асистирано самоубийство

Жена, страдаща от множествена склероза в Италия и получила разрешение от италианските власти да сложи край на страданията си.

55-годишната жена, представяна в медиите с псевдонима Либера, е сложила край на живота си с помощта на устройство, контролирано с поглед и специално проектирано за целта от Италианския съвет за научни изследвания.

Това устройство ѝ е позволило да започне интравенозна вливка на субстанция, която да сложи край на живота ѝ, предаде АНСА, цитирана от БТА.

Жената е преминала през всички етапи от процедурата, за да получи разрешение от най-висшата италианска съдебна инстанция да сложи край на живота си. Либера е 14-ият пациент в Италия, прибягващ до подобна стъпка.

През 2019 г. най-висшата италианска съдебна инстанция взе решение, че в някои случаи асистираното самоубийство е разрешено.

В Италия няма цялостен закон за евтаназията и асистираното самоубийство. Партиите в управляващата коалиция представиха законопроект, целящ да се сложи край на този вакуум.