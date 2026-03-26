Първи случай на птичи грип при човек в Италия

Заразеният е мъж от областта Ломбардия

26.03.2026 | 11:27 ч.
В италианската област Ломбардия беше диагностициран първи случай на птичи грип при човек в Италия, съобщи агенция АНСА, цитирана от БТА.

Става дума за пациент от мъжки пол, заяви епидемиологът Джани Реца. Мъжът е заразен с нископатогенния щам A (H9N2).

Случаят не предизвиква особена тревога, тъй като е изолиран, заразата е внесена отвън и е причинена от значително по-малко агресивен щам в сравнение с по-известния щам H5N1, казва епидемиологът.

