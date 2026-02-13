Полезни плодове и зеленчуци за силен имунитет през зимата

За да поддържаме силен имунитет през есента и зимата е важно какви храни са част от нашето ежедневно меню. Именно правилният избор на храни ни помага да подсилим имунната система и да намалим риска и честотата от настинки и грип.

Сред едни от най-важните са плодовете и зеленчуците. Вижте кои, освен моркови, грейпфрут и ряпа джикама (мексиканска ряпа) да хапвате по-често.

Киви

Определено трябва да включите в есенно-зимното си меню кивито. Защо? Този суперплод ни осигурява разнообразие от антиоксиданти, както и калий, витамин Е, фолат и фибри и много витамин С. Кивито може също така да е особено полезно за храносмилателното здраве. Западни проучвания показват, че то съдържа специфичен ензим, уникален за този плод, който помага за разграждането на протеините, за да се улесни храносмилането. Кивито е чудесна добавка към смутита, овесени каши, кисело мляко.

Тиква

Тиквите са много богати на фибри и са заредени с антиоксидантна сила под формата на каротеноиди, витамин C и други фитонутриенти. Проучване в The BMJ установява, че по-високите нива на витамин C и каротеноиди в кръвта са свързани с по-нисък риск от диабет тип 2. Тиквата има малко калории и е особено полезна за храносмилателната система. С тиква могат да се приготвят толкова разнообразни рецепти.

