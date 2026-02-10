Грип, бактерии: Как руските атаки влияят върху здравето на украинците?

Докато руските удари продължават да прекъсват отоплението и електричеството в цяла Украйна, лекар от Киев споделя, че наблюдава натрупване на здравни последици в клиниката си.

От края на декември Русия е извършила множество вълни от удари, насочени към инфраструктурата за производство на електроенергия и отопление на Украйна. В Киев тези атаки многократно са прекъсвали отоплението в големи части на града.

На 9 януари голяма атака остави около 6000 жилищни сгради без отопление. Предишни удари отново спряха отоплението на хиляди домове. Последната атака на 3 февруари остави над 1100 жилищни сгради без отопление, като външните температури достигаха -25°C. Две топлоелектрически централи спряха да работят, според главния изпълнителен директор на "Укренерго“ Виталий Зайченко.

Продължителното излагане на студ не причинява директно заболяване, според Хана Серова, общопрактикуващ лекар в киевската медицинска мрежа "Добробут“. Вместо това, то отслабва защитните сили на организма с течение на времето.

"Не се разболяваме, защото ни е студено. Разболяваме се заради вируси и бактерии. Но когато човек е много студен за дълго време, се създават условия за заболяване", споделя лекарят.

Когато тялото е изложено на студ за продължителни периоди, то пренасочва енергията си към поддържане на основната температура, оставяйки по-малък капацитет за борба с инфекциите. Нарушеният сън – често срещан, когато хората са студени или се притесняват от прекъсвания на електрозахранването – допълнително компрометира имунната функция, тъй като тялото произвежда по-малко клетки, борещи се с инфекциите, по време на лош сън. Продължителният стрес от живота в тези условия добавя още един слой напрежение.

"Това има и психологическо въздействие. Ако говорим за ниски температури, това е също стрес, нарушаване на съня и влошаване на концентрацията и паметта", добави Серова.

Разликата, каза Серова, е между острото и хроничното излагане. Една студена нощ е поносима. Седмици на нарушено отопление, ненадеждно захранване и температури под нулата създават кумулативно износване на системите на тялото.

Остри респираторни инфекции

Тази зима Серова казва, че наблюдава много повече пациенти с остри респираторни вирусни инфекции и грип, включително сред ваксинираните хора.

"Не си спомням толкова много ваксинирани хора да са се разболявали от грип“, каза тя.

Според Центъра за обществено здраве на Украйна, острите респираторни инфекции са достигнали 410,6 случая на 100 000 души в края на януари – увеличение с 10,6% спрямо предходната седмица, макар че все още са на ниво, което агенцията описва като "фоново ниво“ на интензитет за това време на годината. Грипните вируси циркулират в 19 области и Киев.

Серова посочва продължителното излагане на студ, нарушения сън и продължителния стрес като допринасящи фактори, наред с вирусните мутации. Студът отслабва имунната защита с течение на времето, каза тя, правейки хората по-уязвими към вирусите, които вече са в обращение.

За хората, живеещи с хронични заболявания, последиците често са по-сериозни.

"Хроничните заболявания също се изострят“, каза Серова. Излагането на студ може да влоши сърдечно-съдовите и белодробните заболявания, особено сред възрастните хора. В някои случаи прекъсванията на електрозахранването прекъсват лечението, когато пациентите не могат да захранват медицински устройства като небулизатори или кислородни концентратори.

Серова посочи, че е забелязала и увеличение на случаите на хранителни отравяния, тъй като повтарящите се прекъсвания засягат хладилната техника.

"Това, което виждам сега, е увеличение на хранителните отравяния“, каза тя, предупреждавайки да не се купуват продукти с отстъпка, чийто срок на годност е близо до изтичане на срока им на годност, по време на прекъсвания. Когато прекъсванията на електрозахранването прекъснат водоснабдяването, добави тя, поддържането на основна хигиена става по-трудно. Без достатъчно вода за правилно измиване на ръцете, рискът от инфекция се увеличава.

Тежестта пада най-силно върху определени групи. "Бременни жени, деца, бебета, възрастни хора, хронично болни хора и хора с увреждания“, каза Серова, изброявайки тези, които са най-застрашени по време на продължителни прекъсвания на електрозахранването.

Центърът за обществено здраве съобщи за 6 смъртни случая, свързани с грип, през седмицата от 26 януари до 1 февруари и 1 смъртен случай от пневмония, причинена от аденовирус, пише Kyiv Independent.

Много от тези здравни ефекти не изглеждат драматични веднага, каза Серова, а се натрупват с течение на времето, тъй като прекъсванията на електрозахранването продължават.