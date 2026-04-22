СОС реши да слее Четвърта МБАЛ и Втора МБАЛ в София

С решението се освобождава настоящото ръководство на Четвърта МБАЛ

22.04.2026 | 15:00 ч.
БГНЕС

Столичният общински съвет (СОС) на извънредно заседание прие да бъде сменено ръководството на Четвърта многопрофилна болница за активно лечение (МБАЛ) - София“ и сливането ѝ с „Втора многопрофилна болница за активно лечение (МБАЛ) - София“. Целта е оптимизиране на разходите, по-ефективно използване на ресурсите и подобряване на управлението на общинските лечебни заведения в столицата.

Точката бе одобрена с 44 гласа "за", един глас "против" и три - "въздържал се".

Докладът е внесен от общинските съветници Ваня Григорова, Саад Алуани, Борис Бонев, Диана Тонова, Иван Кирилов, Марта Георгиева, Пламена Терзирадева и предвижда последователни мерки, насочени към стабилизиране на лечебното заведение и последващо преструктуриране на общинската болнична мрежа.

С решението се предлага освобождаване на настоящото ръководство на лечебното заведение, включително изпълнителния директор и членовете на съвета на директорите, както и избор на нов състав на органа на управление. Според вносителите промяната е необходима с оглед предприемането на последващи действия по финансово и организационно преструктуриране на дружеството. Заложено е и предоставянето на нисколихвен заем на „Четвърта МБАЛ – София“ ЕАД за осигуряване на краткосрочна ликвидност на лечебното заведение и гарантиране нормалното му функциониране до приключване на предвидените структурни промени.

