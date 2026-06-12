Как Китай използва войната в Украйна, за да подготви почвата за Тайван

В продължение на две нощи в началото на юни Русия изпрати над 650 дрона и над 70 ракети в Украйна, убивайки 23 души и събаряйки жилищни блокове в Киев и Днепър. Според броя на дроновете, това беше една от най-големите руски атаки по време на войната. Разглеждайки останките, човек може да открие една и съща история във всеки фюзелаж. Контролерът на полета, оптиката, двигателят и обшивката от въглеродни влакна са с китайски произход. Може да е било сглобено в Русия, но частите му са произведени в Шънджън и Сямън, пишат за TNI Майк Куйкен и Ранди Шрайвър.

Казват ни, че човекът, който въоръжава руския президент Владимир Путин, току-що го е изпратил у дома с празни ръце. Това беше мнението за Пекин миналия месец, след като Путин пристигна с оскъден дневен ред и остана без сибирски тръбопровод.

Китайският президент Си Дзинпин съобщи, че е казал на американския президент Доналд Тръмп, че Путин „може да съжалява“ за цялото приключение. Но в Брюксел миналия юли, служители, информирани за среща при закрити врати, твърдят, че китайският външен министър Ван И е казал на вицепрезидента на Европейската комисия Кая Калас обратното: Пекин не може да приеме руско поражение, защото това би освободило Вашингтон да насочи целия си фокус към Китай.

Когато Китай иска верига за доставки да спре да работи, той я спира. Дни след като администрацията на Тръмп наложи тарифи върху световната търговия през април 2025 г., Китай въведе лицензионен контрол върху седем редкоземни елемента и магнитите, които се нуждаят от тях. В рамките на седмици Ford Motor Company затвори завод в Чикаго.

През октомври Пекин разшири правилото, за да се прилага за всеки продукт на Земята, съдържащ повече от следи от китайски редкоземни елементи, след което спря това разширяване в отговор на американското намаление на тарифите, като същевременно запази основните контроли в сила. Стратегията на Китай се разигра по подобен начин с администрацията на Байдън по отношение на галия и германия през 2023 г. и по отношение на износа на стоки с двойна употреба за Америка през 2024 г. Държава, която може да затвори линия на Ford по целия свят, не е лишена от влияние върху доставчика, когото финансира в Русия.

И Китай несъмнено е най-важният доставчик на военните усилия на Русия. Девет от 10 санкционирани технологии, които Русия внася сега, идват през Китай. Дори балистичната ракета "Орешник", която удари близо до Киев миналия месец, има бойни глави, отрязани на китайски машини.

Ван И разкри средствата едновременно с това, че разкри и мотива. На същата среща, притиснат от въпроса дали Китай подхранва боевете, той го отрече с хвалба: ако Пекин наистина помагаше на Москва, войната вече щеше да е приключила. Той е прав. Това е признанието.

Войната плаща на Пекин във валута, която дебатът за контрол на износа никога не брои: данни.

Адмирал Самюел Папаро, който командва американските сили в Тихия океан, заяви през февруари 2025 г., че маневрите на Китай около Тайван не са учения, а "репетиции". Думата е подходяща и за веригата за доставки. Всеки китайски чип, изваден от свален дрон "Шахед" в Киев, всяко насочващо устройство, извлечено от подкрепян от Иран дрон на хусите в Червено море, е изпитание с реална стрелба, което Народноосвободителната армия никога не е трябвало да провежда и никога не е трябвало да плаща за него. Москва и хусите летят с китайски части под истински огън срещу реални отбранителни системи, а докладите за изпълнението се връщат в Пекин. Три години спорихме за това какво може да построи Китай. Това беше грешен въпрос. Това, което решава следващата война, е това, което Китай научава от това, което доставя, а два реални конфликта субсидират урока.

Военните имат термин за този вид подготовка: подготовка на театъра на военните действия. Това е работата, извършена преди изстрел, достъпът, логистиката, разузнаването, доказаното оборудване, което накланя земята към вас, когато дойде заповедта. Си създава Тихоокеанския театър с знания, придобити от други, по-далечни войни. Украйна държи Европа в страх, а погледът на Вашингтон е разделен на два океана; НАТО нарича Китай „решаващия фактор“ за войната, но въпреки това разработва отделна индо-тихоокеанска стратегия. Всеки компонент, изстрелян по Киев, затвърждава доктрината, която НОАК ще приложи в Тайванския проток.

Северна Корея е изпратила над 20 000 войници в Украйна. И докато този контингент е претърпял хиляди жертви, останалите ще се върнат у дома, обучени във война с дронове.

Си Дзинпин беше в Пхенян тази седмица, първото му посещение от седем години. Окървавената Северна Корея е втори фронт, който чака да се отвори, най-сигурният начин да се притиснат американските сили в Корея, докато НОАК се движи срещу Тайван. Си е наредил силите да бъдат готови до 2027 г., дата, която директорът на ЦРУ Уилям Бърнс потвърди, а адмирал Филип Дейвидсън отбеляза през 2021 г. Той има и по-тиха опция: изборите в Тайван през 2028 г. и Гоминдана, чиято нова председателка отиде в Пекин тази пролет и е в Съединените щати този месец, предупреждавайки американците срещу „избежима война“ за Тайван.

Си се е уморил от руския си партньор. Той върши мръсната работа за Китай: обезкървява Европа, привлича вниманието на Вашингтон и тества на място инструментите на война в Тихия океан.

След като тази реалност бъде приета, политиката следва. Вашингтон трябва да спре да иска помощ от Китай за Украйна или Иран. Пекин жъне ползите от двата конфликта и не вижда цена в подкрепата си за Москва и Техеран.

Руският президент Владимир Путин и китайският президент Си Дзинпин се срещнаха в Пекин на 19-20 май по време на широко отразена двудневна среща на върха. Двамата обявиха около 40 нови споразумения, включително символична „декларация за формирането на многополюсен свят“. Но освен помпозността, церемониите и подписите, на срещата на върха не беше постигнато споразумение за газопровода „Силата на Сибир 2“, който Русия счита за критично важен за своя енергиен износ.