Хапвайте череши при висок холестерол и за добър сън

Пролетният и летният сезон ни канят да добавим към ежедневното си меню повече пресни плодове. Сред любимите ни са черешите. Те не са просто вкусно лятно изкушение, а мощен източник на полезни хранителни вещества.

Ето 10 причини да ги включите в ежедневното си меню за повече здраве.

1. Естествен източник на мелатонин за по-добър сън

Черешите са сред много малкото плодове, които съдържат високи нива на мелатонин. Това е хормонът, отговорен за регулирането на цикъла на съня и бодърстването. Редовната им консумация или приемът на чист сок (пресен, не от кутия) сутрин и вечер помага за по-бързо заспиване, увеличава общата продължителност на нощната почивка и е отлично природно средство срещу безсъние, сочат западни изследвания.

2. Естествено средство за облекчаване на подагра и артрит

Тези плодове имат доказана суперсила, а именно способността бързо да намаляват нивата на пикочна киселина в кръвта. Само две порции пресни череши на ден са напълно достатъчни, за да намалят значително риска от болезнени пристъпи на подагра и да облекчат хроничните възпаления и болки в ставите, причинени от артрит, смятат специалисти.

3. Намаляване на мускулната треска и по-бързо възстановяване

Ако тренирате редовно, не забравяйте да добавите към менюто си и вкусните череши. За високото им съдържание на антиоксиданти се смята, че помага за бързото успокояване на възпалителните процеси в тъканите. Плодовете са изключително ценни за физически активните хора и спортистите, тъй като помагат на мускулите да намалят дискомфорта и да възстановят почти изцяло силата си в рамките на едно денонощие след тежко физическо натоварване.

4. Контрол на кръвната захар

За разлика от много други летни плодове, които предизвикват резки скокове на захарта, черешите имат изненадващо нисък гликемичен индекс от около 22. Благодарение на фибрите в ципата си и специфичните полифеноли, те забавят усвояването на въглехидратите, което ги прави безопасна и подходяща храна при режими за контрол на кръвната захар.

Източник: 10 причини да хапвате череши това лято