Какво да правим при ухапване от кърлеж?

През последните дни се наблюдава отчетлив ръст в броя на ухапаните от кърлежи у нас. Според експертите, основната причина за активизирането на паякообразните е съчетанието от високи температури и влажно, дъждовно време.

В студиото на "България сутрин" медицински директор на лаборатория д-р Благовеста Пенчева даде ключови разяснения за най-важните стъпки, които гражданите трябва да предприемат за превенция и диагностика след ухапване.

Въпреки зачестилите случаи в страната, гостът поясни, че в самата лаборатория все още не се отчита извънреден и драстичен скок на позитивни проби или на пациенти, които търсят изследвания. По думите ѝ ситуацията в момента е напълно нормална за сезона.

Периодът на активност на кърлежите тепърва започва и в зависимост от обработката на зелените площи ще продължи през цялото лято и есента.

"Най-уютните места за тях по човешкото тяло са зоните, където кожата е по-нежна и топла, като шията и мишниците. Тези открити части често са извън дрехите и са лесно достъпни за паразитите", коментира д-р Пенчева в ефира на Bulgaria ON AIR.

При премахването на кърлежа специалистът съветва да се спазват няколко важни правила,

като се използват чисти ръце и пинсета. Изваждането трябва да стане чрез плавно и спокойно издърпване нагоре, без никакво въртене, като същевременно изрично се избягва притискането на тялото на самия кърлеж.

След отстраняването паразитът може да се постави в стерилен контейнер и да се занесе за изследване. Лекарят обаче уточни, че това не е 100 процента задължително, тъй като бързите имунохроматографски тестове за кърлежи понякога дават фалшиво положителни или фалшиво отрицателни резултати.

Дори кърлежът в природата да е бил заразен с Лаймска болест – каквито са около 20–30% от случаите – той невинаги предава заразата на човека.

Кога се изследва човек за Лаймска болест?

Д-р Пенчева категорично заяви, че няма никакъв смисъл пациентът да бърза да се изследва на следващия ден или два-три дни след ухапването. На човешкия организъм му е необходимо време, за да изработи имуноглобулини, които да бъдат засечени по надежден начин в лаборатория.

Рутинните кръвни изследвания трябва да се направят най-рано 3 до 4 седмици след инцидента. Резултатите от тях обикновено са готови в рамките на същия ден.

Медицинският директор се обяви и против самоволното пиене на антибиотици като профилактика без лекарско предписание. При поява на симптоми като отпадналост, температура, мускулни и ставни болки, неврологична симптоматика или специфичния за Лаймската болест обрив, трябва незабавно да се потърси специалист.

"Най-добре е да се потърси помощ от инфекционист, а не хората да се самолекуват или да си правят произволни тестове, консултирайки се с ChatGPT или групи в социалните мрежи. Това е излишно финансово и емоционално натоварване", подчерта д-р Пенчева.

Профилактиката остава най-важна

Относно имунитета тя изтъкна, че за Лаймската болест няма траен имунитет след преболедуване и затова най-съществени си остават предпазването, ранната диагностика и адекватната терапия.

В края на разговора гостът напомни и за важната роля на ежегодните прегледи.