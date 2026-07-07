Урея при напукани пети и мазоли

Когато става въпрос за стъпалата, ежедневната грижа е от голямо значение. Обикновено лосионите за тяло не са особено подходящи, когато кожата на петите е суха, напуква се бързо, удебелена в определени участъци, в които се образуват мазоли.

Стъпалата ни са подложени на постоянен натиск и триене при ходене, през всеки сезон. Кожата там е естествено много по-плътна от тази на останалата част от тялото и липсата на мастни жлези я прави податлива на болезнено напукване и образуване на упорити мазоли. Водещите западни здравни платформи като Healthline и медицинските издания на Harvard Health Publishing са категорични, че има една съставка, която стои над всички останали в грижата за краката, и това е уреята.

Според западни специалисти уреята е уникално съединение. Тя често влиза в различни концентрации в състава на козметични грижи за меки стъпала.

Как уреята помага за възстановяване на проблемните стъпала?

Дълбока хидратация и възстановяване на кожната бариера

Като мощен естествен овлажнител, уреята има способността да привлича водните молекули и да ги задържа в клетките. Тя прониква през изключително дебелия повърхностен слой на ходилото, като доставя влага там, където масовите кремове не могат да пробият. Това възстановява естествената защита на кожата и спира по-нататъшното изсушаване и лющене.

Омекотяване на твърдата кожа и упоритите мазоли

Едно от най-ценните свойства на уреята е нейният кератолитичен ефект. В по-високи концентрации тя започва активно да разхлабва и разгражда натрупания втвърден протеин в кожните удебелявания и точките на натиск. Уреята буквално омекотява коравите мазоли по химически път, което позволява безопасното им и лесно отстраняване без нужда от грубо и агресивно триене с пили или пемзи.

Източник: Урея в козметиката за крака – при напукани пети и мазоли