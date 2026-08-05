Близо 4000 заразени с ебола в ДР Конго, шефът на СЗО отиде на посещение

Ръководителят на Световната здравна организация (СЗО) пристигна в ДР Конго, за да подкрепи засилващите се мерки за ограничаване на най-бързо разрастващата се в света епидемия от ебола, съобщиха от организацията, докато броят на потвърдените случаи наближава 4000.

Генералният директор на СЗО Тедрос Аданом Гебрейесус пристигна в Киншаса, столицата на Конго, късно във вторник вечерта. Предвидено е той да се срещне с партньори и с президента на страната Феликс Чисекеди, съобщиха за АР от представителството на СЗО в страната. Това е второто му посещение в Конго, откакто в средата на май беше обявено началото на епидемията.

Към понеделник броят на случаите на ебола е достигнал 3874, включително 1751 смъртни случая, сочат най-новите данни, публикувани през нощта от Министерството на здравеопазването на Конго.

Настоящата епидемия надминава всички останали епидемии от ебола в историята по отношение на скоростта на разпространение и е втората по мащаб, отстъпвайки единствено пред епидемията в Западна Африка от периода 2014–2016 г., при която бяха регистрирани над 28 000 случая и повече от 11 000 смъртни случая.

Няма лечение и ваксина

За вируса "Бундибугио“, причиняващ епидемичния взрив, няма одобрено лечение или ваксина, а местните власти смятат, че заразата се е разпространявала в отдалечен район на Източно Конго дълго преди официалното ѝ обявяване на 15 май.

Повечето от новите случаи, регистрирани по време на епидемията, не са сред лицата, поставени под наблюдение поради контакт със заразени пациенти; това показва, че вирусът Ебола все още се разпространява по-бързо, отколкото се разгръщат мерките за овладяване на ситуацията.

В провинция Итури, епицентърът, на който се падат близо 90% от случаите, много населени места остават недостъпни поради опасения за сигурността, свързани с конфликта с бунтовниците. Много здравни работници излязоха на стачка в знак на протест срещу неизплащането на възнагражденията им, въпреки че някои съобщават, че са получили плащания през последните дни.

Генералният директор на Африканските центрове за контрол и превенция на заболяванията д-р Жан Касея заяви във вторник по време на посещението си в Буния - административния център на Итури, че системата за проследяване на контактните лица не работи ефективно, като поне 60–70% от новите случаи не фигурират в списъка с контактни лица.

"Трябва да подходим по иновативен начин към работата със списъка на контактните лица“, каза Касея.

По последни данни Най-малко 717 пациенти са под изолация, докато 749 пациенти са се възстановили.