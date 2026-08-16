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Експерт: здравословното хранене е дълъг процес, който се учи

Избягването на крайностите е ключът, каза Биляна Константинова

16.08.2026 | 12:39 ч. 0
Експерт: здравословното хранене е дълъг процес, който се учи

Здравословното хранене се възпитава, а личният пример е ключов. Избягването на крайностите е ключът и винаги трябва да търсим баланс, каза пред Bulgaria ON AIR Биляна Константинова от популярна кулинарна платформа.

По думите ѝ здравословното хранене е дълъг процес, който се учи. 

"Ако едно семейство се храни здравословно, то и децата се учат да ценят вкусната и полезна храна. Любовта ни към сладкото ни е програмирана, но от нас зависи на какво учим детето", каза Константинова.

Според нея по-голямото предизвикателство е да обясним на децата защо не им даваме това, което всички около нас ядат.

"Избягването на крайностите е ключът и винаги трябва да търсим баланс. Нашата роля като родители е да създадем информираност. Не можем да очакваме от децата си нещо, на което не сме ги научили.Родителите имат важна роля не само чрез избора на храна, която предлагат у дома, но и чрез собственото си поведение и отношение към храненето", подчерта тя.

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