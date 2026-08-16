Милена Иванова: Моделът, че сме евтина работна ръка приключи

Моделът, в който България се конкурираше на световния пазар с по-евтин труд, включително в IT сектора, вече е изчерпан. Страната трябва да намери път към следващата фаза на икономическото си развитие, като постави на преден план таланта, науката и иновациите, заяви предприемачът и председател на Фондация "Неуморните" Милена Иванова пред Bulgaria ON AIR.

"Ние не се предлагахме и не се продавахме на света с таланта си, а с цената си. Но това свърши", подчерта тя.

По думите ѝ въпросът вече е с какво България ще се конкурира в света и какво може да предложи.

Един от големите неизползвани ресурси на България са хилядите висококвалифицирани българи, които живеят и работят зад граница.

"Добрата новина е, че имаме един актив. Стоим на една купа злато, за която до момента нищо не правим, но тя е там", обясни Иванова.

По предварителните оценки на екипа ѝ над 3000 българи се занимават с наука на международно ниво извън страната. Те са част от значително по-голяма общност от високообразовани и успешни българи зад граница, които работят в науката, бизнеса, изкуството, музиката, медиите и други сфери.

"Много често говорим за изтичането на мозъци от България и каква огромна загуба е това за нас като нация. Но ако обърнем монетата, това е най-голямата инвестиция и най-големият капитал, който страната има и който към момента не използваме."

Именно с тази идея е създаден дигитален алманах, в който вече са събрани над 1100 български преподаватели и изследователи от водещи университети и научни институции по света.

След идентифицирането на учените започва и директното свързване с тях. Изпратени са около 1000 имейла, като екипът вече поддържа активен контакт с приблизително 300 души. Около 100 са се регистрирали в общността.

По думите на Иванова от всички потърсени е получен само един категорично негативен отговор. С част от преподавателите вече са проведени около 50 онлайн срещи, на които се обсъжда какъв опит, знания и време биха могли да предоставят.

Една от практическите цели е успешни български преподаватели зад граница да помагат на млади учени и докторанти в България.

Амбицията не е успешните българи зад граница непременно да бъдат убеждавани да се завърнат физически в страната. Целта е техният опит, знания и контакти да започнат да се свързват обратно с България.

Вижте целия разговор във видеото