Фибермаксинг и соберкюриъс: Има ли капани и как ни влияят новите уелнес трендове?

Фибермаксинг и соберкюриъс са две от най-популярните съвременни уелнес тенденции, които отразяват стремежа на хората към по-здравословен и осъзнат начин на живот.

Фибермаксинг е диетична тенденция, при която хората умишлено максимизират приема на хранителни фибри в ежедневното си меню. Фокусът е върху консумацията на храни като бобови култури, овесени ядки, плодове, зеленчуци, семена (като чиа) и пълнозърнести храни

Соберкюриъс буквално означава "любопитен към трезвеността" и е въведен от авторката Руби Уорингтън в нейната книга от 2018 г. Това е културно движение и промяна в начина на живот, при която хората преосмислят и поставят под въпрос връзката си с алкохола. За разлика от традиционното пълно въздържание поради зависимост или религиозни причини, тук мотивацията е чисто уелнес ориентирана и не означава тотален отказ от алкохола.

Рисковете от крайностите в приема на фибри

"Може да се изпадне в крайности, точно там идва сериозният проблем. Първоначално най-големият проблем е с констипацията, особено при жените, заради заседналия начин на живот, начина на хранене, стреса", каза диетологът д-р Анна Йорданова пред Bulgaria ON AIR.

По думите ѝ всичко това афектира стомашно-чревния тракт.

"Да има салата, да има плод - перфектният начин да се снабдява човек, но ако се прекали, може да има сериозни последици. Храната, която съдържа много въглехидрат, плюс комбинация храна с високо съдържание на мазнини - подканва да ядеш повече", обясни диетологът пред Bulgaria ON AIR.

Според нея ключово е по-бавното хранене.

Как ни влияе алкохолът?

Най-големият проблем на алкохола е, че това е една от най-силните зависимости, смята диетологът.

"Алкохолът веднага се задържа и образува вътрешна мазнина. Много хора се будят с подуто лице, очи - това са сигнали за нарушена функция от бъбреците. В най-общия случай чаша вино не е кой знае какъв проблем. Има хора, на които не им се отразява толкова, на други се отразява. Като сметнем, че сме застояли, стресирани, през деня не се храним добре - една чаша вино е черешката на тортата", подчерта д-р Йорданова.

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