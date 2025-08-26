Море през септември: четири нощувки на цената на три в Къмпинг „Градина“

През септември има все още топли дни, в които да организирате своето заслужено бягство от града в красивата ваканционна локация на Къмпинг „Градина“. Емблематичният за няколко поколения български творци, актьори и музиканти къмпинг посреща своите гости с атрактивна оферта: четири нощувки на цената на три в луксозните бунгала на „Градина“. Това е специална покана за всички, които искат да избягат от градския ритъм след 9 септември и да се насладят на морето в неговия най-тих и красив вариант до края на сезона.

Бонус нощувката е още един подарен ден, в който можете да се насладите на кристално чистото море, златистия пясък и спокойни вечери под открито небе. Всяко бунгало в къмпинга предлага комфортна спалня, дизайнерска баня, оборудвана кухня с дневна, голяма веранда и барбекю зона, както и собствен чадър и шезлонги на плажа – перфектните условия, за да се потопите напълно в уюта и магията на красивата морска природа.

В къмпинга всичко е изпипано до последния детайл – с удобни ресторанти и заведения с вкусна храна, супермаркет, пекарна, спортен магазин, безплатен бърз Wi-Fi, паркинг и банкомат. По този начин няма нужда да излизате от вашия малък свят на спокойствие, комфорт и хармония по време на престоя си на морския бряг.

В „Градина“ всеки гост може да открие своето преживяване. Любителите на активния живот ще оценят възможностите за спорт – от плажен волейбол, футбол, йога и колоездене до уиндсърф, кайтсърф и гмуркане със Seabob. За начинаещите ентусиасти в приключенията са на разположение професионални инструктори в сърф училището, които с внимание и лично отношение ще им помогнат да открият своето ново хоби. А за тези посетители, които търсят тишина и уединение – уютните хамаци сред зеленината до плажа, споделените вечери с близки хора под звездите и красивите залези над залива превръщат септемврийските дни в истинска наслада за сетивата.

Къмпинг „Градина“ е място, където всяка почивка може да се превърне в лична приказка – за двойки, които искат романтика, за семейства с деца или за приятелски компании. Децата могат да играят на безопасния плаж или да опитат спортове с помощта на инструктори, докато родителите се наслаждават на заслужено спокойствие и време за себе си.

Спокойствието през септември, топлото море и просторния плаж очакват гостите в едно от най-предпочитаните кътчета по южното ни Черноморие. Къмпинг „Градина“ е много повече от ваканционно място за почивка – това е специално преживяване, което остава в спомените дълго след края на лятото.

Резервирайте още сега вашата последна лятна среща с морето за тази година на www.campinggradina.com и подарете на себе си и на близките си още един ден в райския залив на Градина.