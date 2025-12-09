Драганов: Цените в туризма ще се задържат според джоба на българина

"Очакваме добър зимен сезон. България е хит в туризма. Ще приключим годината с 13.5 милиона чуждестранни посетители. Това е с около един милион повече от 2019 година". каза Румен Драганов, директор на Института за анализи и оценки в туризма.

"Туризмът стои много стабилно. Очакваме много силни пътувания около Коледа и Нова година. Над 760 хиляди ще има в България. Около 160 хиляди души ще излязат в чужбина. Очакваме и чужденци. Нашите анализи са за 170 хиляди чуждестранни посетитетили".

Зимните ни курорти са напълно готови да реагират, ако няма достатъчно естествен сняг през тази година, посочи още той пред БНР.

Няма да има никакви сътресения в сектора при въвеждането на еврото у нас, прогнозира Драганов.

"То ще влезе много леко в употреба".

Цените ще се задържат в съотвествие с джоба на българина, смята той.

Директорът на Института за анализи и оценки в туризма обясни, че у нас туристическата услуга е малко по-скъпа, отколкото в Турция, Тунис и Египет, но е по-евтина, отколкото в Гърция, като уточни, че не визира Северна Гърция, а островите.

Започна подписването на договори и за следващия туристически сезон, каза Румен Драганов.

Той съобщи, че около 37 хиляди студенти са посрещнали вчерашния си празник извън кампусите на техните университети от общо 182 хиляди, които се обучават в България.

"Този празник мина изключително добре, особено в градчета като Банско, които станаха лидери в отбелязването на празника с над 5000 студенти. Цените са много добри. Мисля, че всички са останали много доволни".