Привърженици на "Величие" протестират пред Съдебната палата в София

Те искат освобождаване на задържаните по делото "Исторически парк"

04.12.2025 | 10:44 ч. 6
Снимка: БГНЕС

Привърженици на "Величие" протестират пред Съдебната палата в София в защита на задържаните по делото "Исторически парк".

С викове "Оставка", "Мразим ви безплатно" и "Свобода" те посочиха, че искат освобождаването на Анатоли Савов, Николай Хитов, Пламен Кънчев, Бисер Сивков, Ефтим Вълчанов, Емил Ефтимов и Николай Куцаров.

Днес съдът ще гледа мерките на седмината, които са обвинени за участие в престъпна група за длъжностно присвояване, пране на пари и измами. На 29 ноември Софийският градски съд (СГС) реши да ги остави в ареста, като прие, че има опасност да извършат нови престъпления. 

Очаква се по-късно следобед да бъде решено дали те ще останат в ареста или ще им бъде наложена друга по-лека мярка.

Протестиращите се заканиха да останат пред сградата на Съдебната палата, докато няма решение. 

Обвинението към съдмината е, че от началото на месец януари 2013 г. до 26 ноември 2025 г. на територията на София, Варна и други части на страната са участвали в организирана престъпна група, създадена с користна цел и с цел извършване на престъпления - длъжностни присвоявания, измами и изпиране на пари. 

Действията по привличане и задържане на обвиняемите са по досъдебно производство, и след проведена на мащабна съвместна специализирана операция с Комисията за противодействие на корупцията на територията на градовете София, Варна, Шумен, Пазарджик и село Неофит Рилски.

