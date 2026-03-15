Отлагане на резервации и по-скъпи нощувки заради конфликта в Иран

Напрежението в Близкия изток вече влияе на записванията за почивка на морето у нас. На среща във Варна представители на бранша заявиха, че има временно забавяне на резервациите. Има и прогнози за поскъпване на нощувките с до 20% заради инфлацията.

Заради войната в Близкия изток, растящите цени и инфлацията много туристи изчакват, преди да направят резервации за лятната си почивка. Според експерти решаването на конфликта ще има ключово значение за развитието на туристическия сезон през следващите месеци.

По думите на Иван Грошев, председател на Асоциацията на инкаминг агенциите, значение ще има и колко продължителен ще е конфликтът, както и какви ще са ефектите му върху икономиката.

“Ако допуснем, че това ще трае 4-5 седмици, съвсем спокойно може да очакваме подновяване на вълната на записванията”, каза Грошев пред БНТ.

От туристическите агенции отбелязват отлив от дестинации като Дубай, Египет, Тунис. Някои поставят в тази графа и Турция. Туроператорите са на мнение, че туристите предпочитат по-безопасни дестинации.

“От тази гледна точка България би могла за пореден път да се възползва от тази ситуация”, споделя от бранша.

Най-важното е страната да се рекламира като сигурна туристическа дестинация.

"Трябва да се излъчват послания за стабилност, за сигурност на държавата, че ние не сме част и няма причина да бъдем част от някакво напрежение, което е в Близкия изток. Така че просто една проактивна комуникационна политика и, съответно, политиците да не се опитват да ни пришиват към конфликта под една или друга форма”, споделя Грошев.

Освен международната обстановка, върху туристическия сектор влияят и растящите разходи в бранша. По-високите цени на горивата и услугите са причина за поскъпването на туристическите пакети. Конкуренция между туристическите дестинации обаче ограничава сериозния ръст на цените за нощува – то ще е около 20 на сто.