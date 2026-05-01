7 прекрасни места за разходка край София

Ако искате да разнообразите ежедневието си, в следващите редове ви предлагаме седем идеи за приятна семейна разходка около София през уикенда и празничните дни, които съчетават красива природа, лесен достъп и подходящи маршрути за деца:

1. Витоша – класически и винаги верен избор

Началото може да бъде от квартал Бояна, откъдето тръгва пътека към Боянския водопад. Разходката е сравнително лека и отнема около час в посока, като преминава през сенчеста гора и предлага свеж въздух и красива гледка към водопада, особено пълноводен през пролетта.

За по-активните може да се продължи нагоре към хижа Момина скала или дори към Златните мостове. Районът е идеален за пикник, а температурите през май са перфектни за планински преходи – нито прекалено топло, нито студено.

2. Екопътека „Бели Искър“

На 70 км (около 1 час и 15 минути) от София, след град Самоков, се намира едно от най-красивите места в Рила. Това е лесната и живописна екопътека „Бели Искър“. Тя представлява 7-километров (около 3 часа) кръгов маршрут. Пътеката върви по поречието на река Бели Искър и пресича осем дървени мостчета, всяко със свое име, което е особено вълнуващо за децата.

Маршрутът е изключително лесен и подходящ за семейства. В края на пътеката има панорамна тераса с невероятна гледка към околните върхове. Важно: пътят до началото на пътеката е с дупки, карайте внимателно. След разходката можете да посетите курорта Боровец, който е съвсем наблизо.

3. Боянски водопад и Боянска църква

Комбинирайте култура и природа с посещение на Боянската църква – част от световното наследство на ЮНЕСКО, и кратък преход до Боянския водопад. Маршрутът до водопада е малко по-стръмен, но напълно постижим за по-големи деца. По пътя ще се насладите на сенчеста гора и чист планински въздух.

Източник: 7 перфектни места за семейна разходка край София (ще искате да ги посетите всички!)